Vrásky neřeším. Je důležité cítit se dobře uvnitř, říká Michaela Badinková

Dovedete se sama na sebe dívat na obrazovce, nebo ne?

Ale ano, člověk si už zvykne. To jen úplně ze začátku, když jsme na konzervatoři slyšeli ve studiu svůj hlas, byli jsme zhrození: Takhle mluvím?! nebo Takhle vypadám?! Potom už si člověk po těch x letech zvykne. Asi se v tom úplně nevyžívám, ale kontrolně se člověk podívá, jak ta věc, kterou dělá, vypadá.

Jste ráda, že máte spíše role, kde vypadáte lichotivě, než že by vás zestařovali a zošklivovali?

Já toužím po úplně jiných rolích, ale většinou se obsazuje na první dobrou. Strašně bych si zahrála něco diametrálně odlišného. To se mi děje na divadle, takže tam se vyřádím. Ale před kamerou je to většinou takové to typové klasické obsazování u nás.

Existují herecké ikony, které vás inspirují už po léta?

Vždy jsem měla ráda české komedie, kde byla paní Bohdalová, paní Janžurová. Vůbec všechny ty starší české komedie. A v zahraničí je to Meryl Streepová nebo takové typy jako Cate Blanchettová. Je jich mnoho.

Takže čekáme my diváci stále na to, až projevíte komediální talent na sto procent?

Já ho projevuju. Ale ne před kamerou. Na divadle! (smích)

Kam si máme zajít?

Momentálně hraju v hudební komedii Zlatíčka, která se hraje i v Praze, ale hodně i na zájezdech. Pak máme Veselé Velikonoce s Martinem Hofmannem. To je podle filmu s Belmondem. Máme také Scény z manželského života s Michalem Dlouhým. A teď mě čeká s Vaškem Vydrou takové hezké zkoušení, taky komedie. Takže teď se věnuju hodně divadlu.

Když se vidíte v zrcadle, určitě máte dny, kdy se sama sobě líbíte, nelíbíte. Pak jsou tady diváci, kteří řeknou, že jste naprosto sexy, což jsem četl. Snažíte se udržet ten půvab co nejdéle?

Která žena by nechtěla udržet půvab co nejdéle? Jasně, že jo. Ale jedna věc je taková, že kolikrát člověk vypadá lépe zvnějšku a třeba vevnitř se tak úplně necítí. A lidi chodí a říkají: Jé, ty vypadáš dobře! Ale nemusí to tak být. Pro mě je důležitější cítit se dobře uvnitř a ono to pak působí, že i navenek vypadá člověk dobře. Ale spíš chci být zdravá, chci dělat všechno pro to, abych byla zdravá. A jestli potom budou nějaké vrásky a tak, tak s tím zatím nemám problém.

Michaela Badinková

Jsme na Česko-Slovenském plese. Co vy a plesy, jak si je užíváte? Je to pro vás příjemné s užitečným, nebo pracovní povinnost?

Asi se budete divit. Já jsem na plese úplně poprvé v životě. Já jsem tyto akce absolvovala většinou pracovně, na té druhé straně a letos jsem přijala pozvání a jsem plná očekávání, protože vůbec netuším, jak to tady chodí z té druhé strany.

Přečetla jste si nějaká společenská pravidla?

Ano. Dneska to na mě vykouklo, ale bylo to spíš o mužích, že když je tady se svojí partnerkou, tak nemá jenom korzovat a hledat nějakou další dámu k tanci, že se musí věnovat té své. Já jsem tady s Míšou Maurerovou. Máme dámskou jízdu, takže my si to pořešíme tanečně úplně jinak, podle konvencí.

Co nám řeknete k vašemu outfitu?

Tyto krásné šaty mi ušila Martina Pipková Loudová a jsem s tím absolutně spokojená. Vlasy mi dělala Evička Hrušková, šperky mám od Zdeňka Vacka a líbí se mi to.