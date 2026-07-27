Vítězka Zrádců Mia oznámila radostnou novinu. Gratuloval jí i Mirai

Mia, která si po svém vítězství ve druhé řadě Zrádců získala velkou popularitu, zvolila velmi osobní způsob oznámení. Na sociálních sítích sdílela dvě černobílé fotografie, na nichž ji partner něžně líbá do vlasů a společně se dotýkají jejího těhotenského bříška. Popisek zůstal úsporný – tvoří ho pouze tři červená srdce a jako hudební doprovod zvolila píseň Dostaneš všechno od skupiny Mirai.
Právě na výběr skladby zareagoval frontman kapely Mirai Navrátil, který do komentářů napsal: „Zhruba v téhle fázi bříška vznikal tenhle song.“ Mia mu následně poděkovala slovy, že když píseň slyšela poprvé, rozplakala se a okamžitě věděla, že si ji pro tuto chvíli jednou půjčí.
Pod příspěvkem se okamžitě objevila vlna gratulací. Nechyběla mezi nimi například moderátorka Adéla Gondíková, která napsala nadšené „Ejchuchuuuuu“, ani vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová, která budoucím rodičům pogratulovala jednoduchým: „Jeee gratulace.“ Připojil se také režisér Zrádců Markus Krug a další fanoušci, kteří Mie přejí hlavně klidné těhotenství a zdravé miminko.
Policistka z mravnostního oddělení Věra Kirchnerová, která vystupovala jako jogínka Mia, se do širšího povědomí dostala díky své promyšlené strategii ve druhé sérii Zrádců, kde dokázala zvítězit a získat více než milion korun. Přesto si i po skončení soutěže pečlivě střeží své soukromí a veřejně vystupuje jen výjimečně.