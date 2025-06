Nejsem protekční spratek, říká dcera Kate Winsletové, která také hraje

Kate Winsletová a její dcera Mia Threapletonová v televizním drama I Am Ruth (2022) | foto: @Channel 4, Reuters

O dětech celebrit, takzvaných „nepo babies“ (od slova nepotismus – prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních společenských vlivných pozic a rolí) se často říká, že cestu k úspěchu mají díky slavným rodičům předem umetenou, a že na talentu tak v jejich případě vlastně vůbec nezáleží.

Mia Threapletonová, dcera herečky Kate Winsletové a režiséra Jima Threapletona, se však urputně stačí dokázat světu opak.

Tvrdí, že jako dítě se ve filmařském prostředí téměř nevyskytovala, a že si svou kariéru musela zasloužit stejně jako ostatní. „Nejsem protekční spratek,“ uvedla o sobě opakovaně.

Pochybnosti však může vyvolávat již její herecký debut – účinkování v dobovém dramatu Králova zahradnice, kde právě její matka Kate Winsletová hrála hlavní roli. Ve své první velké roli, kterou dostala v seriálu I Am (2022), hrála opět po matčině boku, a to rovnou v příběhu o matce a dceři.

Ať je tedy její motivace sebevíc upřímná, nelze popřít, že cestu k filmu si našla právě díky rodičům. Do první role ji obsadil její vlastní otec, přičemž už jako dítě matku běžně navštěvovala přímo během natáčení.

„Jednou jsem takhle svačila během pauzy – to bylo dceři možná osm nebo devět let – a ona za mnou přišla s tím, že správně bych během natáčení neměla jíst,“ zmínila Winsletová v roce 2015 během pořadu Actors on Actors z tvorby magazínu Variety.

Ve stejném rozhovoru tvrdila, že do seriálu I Am v režii Dominica Savage svou dceru rozhodně nesnažila protlačit, hned dalším výrokem si však poněkud protiřečila. Režisérovi prý doslova řekla: „Na konkurz ji musíš vzít. Ale tak, abych u toho vůbec nebyla.“

Skutečnost, že seriálová matka s dcerou jsou matka s dcerou i v reálném životě, tak sice napomohla uvěřitelnosti obou rolí, nařčení z protekčního zacházení se však vysvětluje zase o něco hůře.