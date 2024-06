Chtěla být právničkou, stala se hollywoodskou ikonou. Meryl Streepová slaví 75

S lehkostí sobě vlastní střídá Meryl Streepová zcela odlišné role, což mohli diváci ocenit například ve filmech Kramerová versus Kramer, Sophiina volba, Vzpomínky na Afriku či Železná lady. Na letošním filmovém festivalu v Cannes, kde herečka obdržela čestnou Zlatou palmu, samu sebe popsala jako dítě, které je pořád zvědavé na to, „kým jsme a kým se můžeme stát“.

Rovněž zavzpomínala na to, jak si v slavném rozvodovém dramatu Kramerová vs Kramer (1979), text monologu u soudu napsala sama, protože režiséři neměli přesnou představu, co jejich hrdinka cítí a jak by to měli formulovat. Na natáčení romance Madisonské mosty z roku 1995 ji zase fascinovalo, že Clint Eastwood často natáčel záběry na první pokus, nebo si dokonce do filmu ponechal jen natočenou zkoušku.

V branži se říká, že snad není role, kterou by Meryl Streepová nezahrála. A rovněž je známá jako velká perfekcionistka. Kvůli filmu Hudba mého srdce (1999) se například učila hrát na housle a osm týdnů cvičila až šest hodin denně. Pro roli v komorních Madisonských mostech (1995) pak byla nucena o něco přibrat, kvůli Vzpomínkám na Afriku (1985) se naučila mluvit s přízvukem, řídit těžké terénní vozidlo a musela se zbavit strachu ze lvů.

Meryl Streepová ve filmu Kramerová versus Kramer (1979)

Na výběr scénářů má Meryl jasný recept. Jakmile ji nějaký zaujme, začne jí rychleji bít srdce. „Každá postava, kterou hraji, má stejnou důležitost jako ty úplně první, z kterých jsem kdysi měla oči navrch hlavy,“ říká herečka.

Své role vytváří mistrně a přece střízlivě, její herectví je kultivované a gesta uměřená. A to i v nejdrásavějších polohách, jako byl srdcervoucí portrét Polky Sofie Zawistowské v nacistickém táboře smrti. Za tuto roli ve zfilmovaném románu Williama Styrona Sophiina volba (1982) dostala druhého Oscara. A poprvé američtí akademici ocenili její Joannu Kramerovou, která opouští manžela a sedmiletého synka, aby se mohla plně a nezávisle seberealizovat, v dramatu Kramerová versus Kramer (1979).

Třetí Oscar k ní putoval za bravurní ztvárnění britské premiérky Margaret Thatcherové v životopisném snímku Železná lady (2011). Při přípravě na roli se s političkou nemohla sejít, pečlivě ale studovala archivní záznamy. Podle kritiky byl výkon Streepové naprosto strhující.

Hereckým koncertem byla i její chladnokrevná šéfka módního časopisu ve snímku Ďábel nosí Pradu: „To bylo poprvé, kdy mi nějaký chlap řekl, že chápe, jak se cítím. Věděli, jaké to je, když o něčem mají rozhodovat a nikdo jim nerozumí,“ poznamenala ke své roli Streepová, která se aktivně zasazuje o stejné honoráře pro muže i ženy.

Své okolí udivovala Mary Louise Streepová už jako malá v Summitu v New Jersey, kde se 22. června 1949 narodila úředníkovi farmaceutické firmy a reklamní výtvarnici. Když se jako pihatá holčička s brýlemi postavila na pódium, všichni kolem ní přestali existovat, vzpomíná její tehdejší učitel. „Nemohl jsem uvěřit tomu, že je to ta nenápadná dívenka z třetí řady pod oknem,“ řekl.

Na střední škole se věnovala opernímu zpěvu, tancovala jako roztleskávačka a přivydělávala si jako servírka. Herecké vzdělání získala na Yaleově univerzitě. Původně se sice přihlásila na studium práv, ale protože v den přijímacích zkoušek zaspala, brala to jako znamení osudu, že se má věnovat něčemu úplně jinému.

Tak krásně zamilovaní! Madisonské mosty: K hereckým výkonům Meryl Streepové a Clinta Eastwooda si připravte extra várku kapesníčků .

K dalším titulům bohaté filmografie Meryl Streepové patří Francouzova milenka (1981), Silkwoodová (1983), Zamilovat se (1984), Pohlednice z Hollywoodu (1990), Smrt jí sluší (1992), Dům duchů (1993), Divoká řeka (1994), Marvinův pokoj (1996), Pochyby (2008), Julie & Julia (2009), Nějak se to komplikuje (2009), Blízko od sebe (2013), Božská Florence (2016) nebo Akta Pentagon: Skrytá válka (2017).

Bývalý americký prezident Barack Obama udělil Streepové za její zásluhy v roce 2014 nejvyšší civilní vyznamenání USA – Medaili svobody. Ovšem pro ni samotnou byla prý vždy nejdůležitější rodina. Od roku 1978 byla vdaná za sochaře Dona Gummera, s tím se však loni po 45 letech manželství rozešli. Mají spolu tři dcery, Mamie, Grace a Louisu a syna Henryho. „Milovala jsem chvíle, kdy jsem nebyla za hvězdu a stála jsem doma u plotny,“ řekla herečka.

V roce 1995 byla Streepová se svou rodinou a režisérem Sophiiny volby Alanem J. Pakulou hostem Mezinárodního filmového festivalu Zlatý Golem v Praze. Prohlédla si také Mělník a Český Krumlov a setkala se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem.

Že je rodinný typ, prozradila Streepová i letos v Cannes: „Je to trochu ostuda, ale musím se přiznat, že dneska už na tolik filmů nekoukám. Den má jenom tolik hodin a většinou mi je sežere starost o rodinu. A pak už jsem taky tak stará, že jsem točila vlastně už s každým. A musím se povinně koukat na jejich filmy, protože když ty lidi potkám a nebudu vědět, o čem mluví, budu za blbce,“ pobavila herečka.