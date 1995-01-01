náhledy
Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce v posteli se ženou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Třetí manželka Donalda Trumpa Melania nafotila nahé snímky v roce 1995 pro francouzské vydání magazínu Max, který už neexistuje. Bylo jí 25 let.
Autor: Profimedia.cz
Snímky pořídil francouzský fotograf Ale de Basseville na Manhattanu tři roky předtím, než se slovinská modelka poznala s Trumpem.
Autor: Profimedia.cz
Skandál způsobily hlavně fotky s lesbickou tématikou, na nichž se Trumpová objímá v posteli se skandinávskou modelkou Emmou Erikssonovou.
Autor: Profimedia.cz
„Toto byly fotky pořízené pro evropský magazín před tím, než jsem Melanii poznal. V Evropě jsou fotky jako tyto velmi módní a běžné,“ reagoval v minulosti na skandál s fotkami Donald Trump.
Autor: Jarl Ale de Basseville
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová při příjezdu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025)
Autor: Kylie Cooper, Reuters
Melania Trumpová je dosud jedinou první dámou v historii USA, která nafotila nahé snímky. Svět obletěly i fotky nahé Jacqueline Kennedyové Onassisové, která ovšem nepózovala bez oblečení dobrovolně. Paparazzi ji vyfotili při slunění na řecké pláži v roce 1972. Později se ukázalo, že fotografům dal tip její tehdejší manžel Aristoteles Onassis.
Autor: Profimedia.cz
„Ari, unavený z Jackie, která žalovala média za narušení soukromí, dal deseti fotografům podrobné mapy a časové plány, kdy bude „Vdova“ na pláži ve Skorpiosu,“ zjistil autor románů o Kennedym Christopher Andersen.
Autor: Profimedia.cz
Nahá se nechala fotit i Carla Bruniová Sarkozyová, manželka bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Akty nafotila v roce 1993 pro kampaň Save Sex.
Autor: © Michel Comte Estate / I-Management SA
Fotografie nahé první dámy Francie se v roce 2009 vydražila za v přepočtu 372,5 tisíce korun.
Autor: Profimedia.cz
Nahá první dáma se v roce 2008 objevila na taškách společnosti Pardon. Francouzský prezidentský pár firmu zažaloval a ta tašky stáhla z prodeje.
Autor: Profimedia.cz
Prezident Sarkozy neviděl problém v tom, že jeho žena fotila akty, několikrát se ale manželé soudili, když byly snímky nahé první dámy vydávány bez jejich souhlasu.
Autor: Profimedia.cz