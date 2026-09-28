Přišla na svět 16. července roku 1947 v Brné nad Labem (malá obec, která se později stala součástí Ústí nad Labem) v prominentní rodině se silným společenským postavením. Otec Stanislav Rázl zastával vysoký post v oblasti chemického průmyslu a později i významné vládní funkce – v roce 1969 se stal historicky prvním předsedou vlády České socialistické republiky a v letech 1969 až 1986 působil jako její místopředseda.
Vlastně jsem vděčná za život, který teď žiju. Myslím, že staří lidé, pokud dostanou práci, která je baví, jsou vděční.