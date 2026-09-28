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Měla krásu i talent, zažila ponížení i pád na dno. Mám kde čerpat, říká Regina Rázlová

Valerie Sekretová
  16:00

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Herečka Regina Rázlová | foto: Lucie RobinsonMF DNES

Dostala do vínku krásu, nevšední talent a charisma, kterým si podmanila jeviště i filmové plátno. Zatím co však osud jednou rukou štědře dával, druhou si bez milosti bral – herečka Regina Rázlová zakusila taky bolest, nemoc, nespravedlnost, ponížení i pády na samé dno.

Přišla na svět 16. července roku 1947 v Brné nad Labem (malá obec, která se později stala součástí Ústí nad Labem) v prominentní rodině se silným společenským postavením. Otec Stanislav Rázl zastával vysoký post v oblasti chemického průmyslu a později i významné vládní funkce – v roce 1969 se stal historicky prvním předsedou vlády České socialistické republiky a v letech 1969 až 1986 působil jako její místopředseda.

Vlastně jsem vděčná za život, který teď žiju. Myslím, že staří lidé, pokud dostanou práci, která je baví, jsou vděční.

Regina Rázlováherečka

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