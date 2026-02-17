Nemohla jsem ani vstát z postele, přiznala Mel C poruchu během působení Spice Girls

Melanie Chisholmová (52) alias Mel C a Sporty Spice ze světově proslulé kapely Spice Girls nedávno otevřeně přiznala, jak hluboce na ni v 90. letech působil tlak na dokonalé tělo a vzhled. „Cvičila jsem víc, jedla méně a byla stále hubenější a hubenější,“ přiznala zpěvačka.
Skupina Spice Girls (1994) | foto: Profimedia.cz

Zpěvačka pro The Times of London uvedla, že problém nebyl jen fyzický, ale i psychický. „Když jsem byla doma s rodinou v Los Angeles, nemohla jsem ani vstát z postele. Plakala jsem a plakala,“ vzpomínala Mel C na momenty, kdy ji porucha příjmu potravy přemáhala. „Začala jsem trpět i záchvatovitým přejídáním, ale tehdy jsem si to ještě neuvědomovala.“

Přiznala také, že si jejích problémů všimly i ostatní členky Spice Girls. „Když jste spolu tak dlouho a vaše stravovací návyky se najednou drasticky změní, všimnou si toho,“ řekla zpěvačka. „Snažily se se mnou o tom mluvit, ale já je neposlouchala.“

Spice Girls: Melanie Brownová, Melanie Chisholmová, Geri Hornerová, Emma Buntonová a Victoria Beckhamová

Nakonec se rozhodla vyhledat profesionální pomoc, což zahájilo dlouhý proces zotavování zahrnující terapii, holistické postupy a nový přístup k pohybu pro zdraví místo trestání za jakékoliv jídlo. „Sport se pro mě stal opravdu důležitou součástí života,“ řekla.

Opravdový zlom však podle ní nastal, když otěhotněla se svou dcerou Scarlet, které je nyní 16 let. „Když jsem byla těhotná se Scarlet, bylo to pro mě krásné životní období,“ uvedla Mel C. „Poprvé v životě jsem byla hrdá na své tělo,“ dodala.

