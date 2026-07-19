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Mel C ze Spice Girls si vzala australského modela. Šaty jí navrhla Beckhamová

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  9:10
Mel C a Chris Dingwall (2025)

Mel C a Chris Dingwall (2025) | foto: Profimedia.cz

Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
27 fotografií
Zpěvačka Melanie Chisholmová, známá jako Mel C nebo Sporty Spice, se v 52 letech provdala za australského modela Chrise Dingwalla v Jezerní oblasti, což je největší národní park Anglie. Šaty jí navrhla kolegyně ze skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová.

Svatba zpěvačky Mel C proběhla bez přítomnosti médií a zatím se nedostala na veřejnost žádná fotka. Deník Daily Mail ale přinesl exkluzivní informace od přítomných hostů o tom, že zpěvačka oblékla „jednoduché bílé šaty až na zem s odhalenými zády a v ruce měla kytici lučních květin.“

Na svatbu přišly ostatní členky Spice Girls Emma Buntonová, Mel B a Geri Halliwellová. Jako obvykle chyběla jen Victoria Beckhamová, která se s manželem účastní mistrovství světa ve fotbale. Na svatbě byla ale přítomna aspoň svým dílem, protože pro Mel C navrhla svatební šaty.

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„Byl to dárek od Victorie, jsou si opravdu blízké. Victoria by tam moc ráda byla, kdyby mohla,“ řekl nejmenovaný zdroj listu The Mail od Sunday.

Za družičku šla zpěvačce její sedmnáctiletá dcera Scarlett. Obřad proběhl na venkovském sídle, který vlastní herec z West Endu Ben Forster a je na odlehlém místě.

„Mel a Chris chtěli nenápadnou svatbu. Nechtěla nic okázalého, ale menšího a elegantního,“ uvedl zdroj listu.

Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
Mel C a Chris Dingwall (2025)
27 fotografií

Svého manžela Chrise Dingwalla poznala Mel C v roce 2023 prostřednictvím exkluzivní seznamovací aplikace Raya. Nejprve měli vztah na dálku, protože ona žila v Londýně a on v Sydney. Svatbu zpěvačka celoživotně odmítala, ale letos v lednu pro The Times připustila, že možná změnila názor.

„Je to něco, o čem jsem si nemyslela, že by se stalo součástí mého příběhu, ale s Chrisem jsem tak šťastná. Možná je to něco, co v mém životě bude,“ uvedla.

„Je velmi pohodový. Je s ním spousta zábavy… cvičíme spolu. Máme velmi podobné osobnosti a životní styl,“ uvedla o svém partnerovi pro Telegraph.

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