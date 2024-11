Dřív mě kvůli mámě šikanovali, pak mi její sláva pomohla, říká dcera Mel B

Phoenix Chi vyrůstala v Americe, ačkoli její matka pocházela z Británie a byla členkou nejslavnější britské dívčí skupiny Spice Girls. Na americkou školu nevzpomíná ráda. Všichni věděli, kdo je její matka a těžko navazovala s dětmi přátelství. Dokonce prý ve škole vznikl spolek s názvem: „Nesnášíme Phoenix.“

„Lidé si myslí, že budu oblíbená nebo že mě budou všichni milovat, protože mám slavné rodiče. Ale ve skutečnosti vám to nijak nepomůže,“ řekla Gulzarová pro deník Mirror.

„Jste spíš ta divná. Všichni si říkají: Jé, ty jsi ta, co má slavného rodiče. Bylo to divné. Lidé mě neměli moc rádi,“ uvedla.

„Byla jsem barevná holka, měla jsem velké vlasy a byla jsem hodně hlučná. Některým dětem se to prostě nelíbilo a po celou dobu školní docházky mě šikanovali. Bylo to hrozné. Lidi jsou v tomhle věku prostě zlí a já jsem byla snadný terč,“ dodala Phoenix Chi, kterou má zpěvačka Mel B z krátkého manželství s nizozemským tanečníkem Jimmym Gulzarem.

Nyní je Phoenix Chi dýdžejkou a uznává, že jméno její matky jí pomohlo otevřít mnohé dveře. Dokonce se rozhodla natočit pořad o dětech jako je ona, aby ukázala výhody i nevýhody života se slavnými rodiči. Většina oslovených jí ale účast na dokumentu odmítla, kromě syna Ronana Keatinga ze skupiny Boyzone.

Ve svém dokumentu chce upozornit na to, že děti slavných získávají lepší startovní pozici, ale lidé by je za to neměli odsuzovat, protože neměly jinou možnost. „Nebuďte naštvaní na protekční děti, protože kdybyste byli na jejich místě, nejspíš byste to udělali stejně,“ říká Phoenix Chi.

Kromě ní má Mel B ještě sedmnáctiletou Angel s hercem Eddiem Murphym a jedenáctiletou Madison s bývalým manželem Stephenem Belafontem.