„Je to rozhodnutí, které Angel učinil a Mel to chápe, stejně jako Eddie. Nebyla to žádná velká událost. Angel jen chtěl, aby se vědělo, jaká zájmena jsou nyní vhodná,“ řekl zdroj blízký rodině deníku Daily Mail.

Angel randí s dívkou a fotkami se svou láskou zásobuje Instagram. Před měsícem oslavil osmnáctiny a Mel B mu poslala vzkaz. „Nemůžu uvěřit, že je ti osmnáct. Jsi tak výjimečný, tak chytrý a tak talentovaný! Nemohla bych být pyšnější, když jsem tě sledovala, jak rosteš a stáváš se člověkem, kterým jsi, ale budeš navždy mým děťátkem,“ napsala Mel B.

„Doufám, že se budeš dál hnát za svými sny a budeš laskavý ke všem kolem sebe, jako jsi vždycky byl, můj andílku,“ dodala.

Mel B má tři dcery. Nejstarší Phoenix Brownovou (26) má z prvního manželství s Jimmym Gulzarem. Druhá dcera Angel se jí narodila v roce 2007 po krátkém vztahu s hercem Eddiem Murphym. Třetí dceru Madison (14) má Mel B z posledního manželství se Stephenem Belafontem.

Murphy kdysi žádal po Mel B testy otcovství, nyní má ale podle zpěvačky s jejich společným dítětem dobrý vztah. „Dodnes se za to omlouvá. Přeje si, aby to nikdy neřekl, protože to dítě bylo plánované; plánovali jsme to dítě společně a byli jsme do sebe bláznivě zamilovaní a prostě se to zvrtlo, dramaticky se to zvrtlo,“ vysvětlila zpěvačka v pořadu Pierse Morgana.