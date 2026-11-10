Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová (45) měla v úterý společně s manželem, princem Harrym (42), vystoupit v Evropském parlamentu v Bruselu. Jen několik dní po zatčení svého otce Thomase Marklea (82) však účast na veřejném projevu odřekla.
Když Meghan dorazila s Harrym do budovy Evropského parlamentu v Bruselu, drželi se za ruce a oba byli oblečeni v tmavém. Novináři na ni při příchodu volali otázky typu „Meghan, jak se cítíte?“ a „Jak to zvládáte?“, ale neodpověděla a pokračovala dál. Stejně nereagovala ani na dotaz, zda chce něco říct k situaci kolem svého otce.
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Podle zdrojů britských médií se vévodkyně v současné době necítí na veřejné vystupování. „Momentálně na to není po emocionální stránce dost silná,“ uvedl zdroj listu The Telegraph, který citují i další média.
Harry bude mluvit o ochraně dětí sám
Harry a Meghan měli původně společně pronést projev věnovaný bezpečnosti dětí v digitálním prostředí. Nakonec ho Harry přednesl sám, Meghan zůstala v publiku. Harry v projevu Meghanina otce nezmínil. Řekl mimo jiné, že děti si „zaslouží cítit se v bezpečí, ať jsou kdekoli“, a zdůraznil ochranu dětí před škodami v online prostředí. Mluvil přitom za sebe i Meghan jako za rodiče podporující rodiny, které přišly o děti v souvislosti s online újmou.
Právě téma ochrany dětí dodává celé situaci mimořádně citlivý rozměr. Meghanin otec totiž čelí federálnímu obvinění v souvislosti s držením materiálů zachycujících sexuální zneužívání nezletilých. Podle amerického magazínu People pomáhala vyšetřovatelům také Meghanina matka Doria Raglandová (70), jeho bývalá manželka. Za Thomase Marklea byla provdaná v letech 1979 až 1987.
Vztah Meghan k otci se řešil už při svatbě
Meghan si od otce drží odstup již mnoho let. Jejich napjatý vztah se naplno dostal na veřejnost těsně před její svatbou s princem Harrym v květnu 2018. Thomas Markle měl původně dceru doprovodit k oltáři, několik dní před obřadem ale vyšlo najevo, že spolupracoval s fotografem na naaranžovaných snímcích, které ho zachycovaly například při přípravách na královskou svatbu.
Následoval mediální skandál a nejistota, zda do Británie vůbec přijede. Nakonec účast odřekl; Meghan oznámila, že se svatby nezúčastní kvůli zdravotním problémům, a veřejně uvedla, že o svého otce stále pečuje a přeje si, aby dostal prostor soustředit se na své zdraví. Do kaple svatého Jiří proto vstoupila sama a částí cesty k oltáři ji doprovodil tehdejší princ Charles.
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Thomas Markle byl zatčen v pátek 6. listopadu na Floridě. Vyšetřovatelé FBI zajistili přibližně 78 položek, včetně diapozitivů, filmových negativů a knih, které obsahují podezřelý materiál. Některé z fotografií podle vyšetřovacího spisu zachycují Marklea společně s nezletilými dívkami.
Když se vyšetřování proti jejímu otci dostalo v říjnu letošního roku na veřejnost, uvedla, že o znepokojivých obviněních se dozvěděla již v roce 2018 a byla důvodem, proč otci nedovolila stýkat se s jejími dětmi Archiem a Lilibet.
„Jsem hluboce otřesena zprávami, které vyšly v posledních 24 hodinách najevo, a myslím na všechny děti, kterým mohlo být ublíženo,“ uvedla ve svém prohlášení 23. října, které citovaly britské deníky.