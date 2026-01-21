Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Autor:
  10:56
Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic nenaznačovalo, že by byla těhotná. Zpěvačka přiznala, že dítě ji porodila náhradní matka.

„Naše holčička Mikey Moon Trainor se konečně narodila díky naší úžasné superženě, náhradní matce,“ napsala Trainorová k fotce, kde se slzami v očích chová na hrudi novorozené miminko.

„Během této cesty jsme vedli nekonečné rozhovory s našimi lékaři a toto bylo pro nás nejbezpečnější řešení, jak rozšířit naši rodinu,“ vysvětlila zpěvačka fanouškům, proč se rozhodli pro náhradní matku.

meghantrainor

Jan 18th 2026

Our baby girl Mikey Moon Trainor has finally made it to the world thanks to our incredible, superwoman surrogate. We are forever grateful to all the doctors, nurses, teams who made this dream possible. We had endless conversations with our doctors in this journey and this was the safest way for us to be able to continue growing our family. We are over the moon in love with this precious girl. Riley and Barry have been so excited, they even got to choose her middle name. We are going to enjoy our family time now, love you all

21. ledna 2026 v 1:03, příspěvek archivován: 21. ledna 2026 v 10:33
oblíbit odpovědět uložit

„Jsme do této drahocenné holčičky zamilovaní až po uši. Riley a Barry jsou tak nadšení, že si dokonce mohli vybrat její druhé jméno. Teď si budeme užívat čas strávený s rodinou, máme vás všechny rádi,“ dodala Trainorová, která má s manželem Darylem Sabarou syny Rileyho (4) a Barryho (2).

Trainorová se už před rokem svěřila časopisu People, že touží po holčičce. „To, kde se právě teď nacházím, daleko přesahuje vše, o čem jsem kdy snila. Vždy jsem chtěla rodinu. To se mi splnilo. Teď potřebuji nějaké dcery. Ale nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla být popová hvězda, protože jsem nevěřila sama sobě,“ řekla zpěvačka loni v únoru.

Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň

Zpěvačka, kterou proslavil hit All About that Bass, uvedla, že chce mít čtyři děti a že najde způsob, jak to udělat. Tím způsobem se nyní stalo využití náhradního mateřství.

Zpěvačka v poslední době výrazně zhubla. Přiznala, že díky injekcím na hubnutí shodila 27 kilogramů. Nechala si i upravit poprsí a od fanoušků za to sklidila kritiku.

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)
Daryl Sabara a Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
Daryl Sabara a Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
Meghan Trainorová (Huntington Beach, 10. května 2025)
28 fotografií

„Všechny komentáře byly zlé a útočné. Z nějakého důvodu se strhla bouře a všichni se rozzuřili. Říkali věci jako: ‚Fuj, nepoznávám tě, jsi jen chodící nos.‘ Prostě šílené věci, zlé,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro Extra a přiznala, že se tvářila, jako by se jí to nedotklo, ale ve skutečnosti ji to rozplakalo.

„Hrozně jsem plakala. Dostali mě. Můj terapeut mi řekl: ‚Dala jsi jim příliš velkou moc‘ a já bych si přála, abych to neudělala. Takže se snažím naučit nedávat cizím lidem moc nade mnou,“ říká Trainorová.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Transplantace nebyl rozmar, úbytek vlasů jsem roky zakrýval pudrem, říká Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o...

21. ledna 2026

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová na premiéře projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)

Ivana Gottová slaví 20. ledna padesátiny. Manželstvím s Karlem Gottem (†80) se stala jednou z nejznámějších žen Česka. Jak sama říkala, díky vztahu se zpěvákem se jí splnil životní sen. Co vlastně...

20. ledna 2026  10:10

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Brooklyn Peltz Beckham (26) se rozpovídal o svém vztahu s rodiči Davidem (50) a Victoriou (51). Nejstarší syn fotbalisty a návrhářky se s nimi nestýká, nemíní se ani usmířit a nyní prozradil některé...

20. ledna 2026  9:05

Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Adam Mišík se v nové sérii Metoda Markovič: Straka, která vznikla pro platformu Oneplay, vrací k roli vyšetřovatele. Tentokrát ale nebude bezvýznamným mladíkem, jakým byl v době, kdy s kolegy řešil...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.