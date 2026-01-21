„Naše holčička Mikey Moon Trainor se konečně narodila díky naší úžasné superženě, náhradní matce,“ napsala Trainorová k fotce, kde se slzami v očích chová na hrudi novorozené miminko.
„Během této cesty jsme vedli nekonečné rozhovory s našimi lékaři a toto bylo pro nás nejbezpečnější řešení, jak rozšířit naši rodinu,“ vysvětlila zpěvačka fanouškům, proč se rozhodli pro náhradní matku.
„Jsme do této drahocenné holčičky zamilovaní až po uši. Riley a Barry jsou tak nadšení, že si dokonce mohli vybrat její druhé jméno. Teď si budeme užívat čas strávený s rodinou, máme vás všechny rádi,“ dodala Trainorová, která má s manželem Darylem Sabarou syny Rileyho (4) a Barryho (2).
Trainorová se už před rokem svěřila časopisu People, že touží po holčičce. „To, kde se právě teď nacházím, daleko přesahuje vše, o čem jsem kdy snila. Vždy jsem chtěla rodinu. To se mi splnilo. Teď potřebuji nějaké dcery. Ale nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla být popová hvězda, protože jsem nevěřila sama sobě,“ řekla zpěvačka loni v únoru.
Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň
Zpěvačka, kterou proslavil hit All About that Bass, uvedla, že chce mít čtyři děti a že najde způsob, jak to udělat. Tím způsobem se nyní stalo využití náhradního mateřství.
Zpěvačka v poslední době výrazně zhubla. Přiznala, že díky injekcím na hubnutí shodila 27 kilogramů. Nechala si i upravit poprsí a od fanoušků za to sklidila kritiku.
„Všechny komentáře byly zlé a útočné. Z nějakého důvodu se strhla bouře a všichni se rozzuřili. Říkali věci jako: ‚Fuj, nepoznávám tě, jsi jen chodící nos.‘ Prostě šílené věci, zlé,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro Extra a přiznala, že se tvářila, jako by se jí to nedotklo, ale ve skutečnosti ji to rozplakalo.
„Hrozně jsem plakala. Dostali mě. Můj terapeut mi řekl: ‚Dala jsi jim příliš velkou moc‘ a já bych si přála, abych to neudělala. Takže se snažím naučit nedávat cizím lidem moc nade mnou,“ říká Trainorová.