Zhubla jsem a nechala si zvětšit prsa, pochlubila se Meghan Trainorová

Meghan Trainorová svým fanouškům nadšeně oznámila na Instagramu, že má za sebou plastiku prsou. Podstoupila augmentaci (zvětšení prsou) a lifting.

„Vždy jsem bojovala s tím, abych milovala svoje prsa, než jsem si je nechala udělat. Nebyla totiž nikdy rovnoměrná a celý můj život byla povislá,“ prozradila Trainorová.

Rozhodla se proto pro implantáty a je s nimi spokojená. „Má prsa vypadjí plnější, ale přitom přirozená a krásně doplňují mé tělesné proporce,“ říká zpěvačka, která v poslední době výrazně zhubla.

„Konečně jsou to dvojčata a ne vzdálené sestřenice,“ dodala zpěvačka s humorem.

Autorka hitu All About That Bass, který přezpívala do čestiny Ewa Farna pod názvem Boky jako skříň, se kosmetickým zákrokům nebrání. Nechává si aplikovat botox a měla i výplně rtů. Toho ale později litovala, na rozdíl od plastiky prsou, kterou si nemůže vynachválit.

„Po dvou dětech, zdravějším životním stylu a zhubnutí nemohu být se svým rozhodnutím spokojenější,“ říká Trainorová a fanoušci s ní souhlasí.

Chválí její upřímnost a jak se bez problémů svěřuje s tím, jaké podstoupila chirurgické zákroky, což u celebrit není obvyklé.