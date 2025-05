Zhubnout se všemožně snaží už několik let, nyní se však ukázalo, že to není zdaleka jediný její záměr. Když zpěvačka vystoupila na pódium ve třpytivé růžové soupravě, která ze všeho nejvíce připomínala plavky panenky Barbie, vytřela tím zrak i mnohým svým dlouholetým fanouškům.

Meghan Trainorová a členky skupiny KATSEYE, Lara Raj, Manon, Daniela, Sophia a Yoonchae (Huntington Beach, 10. května 2025)

Štíhlejší postavy dosáhla Meghan Trainorová nejen díky cvičení, využila také komerční lék na hubnutí nazvaný Mounjaro. Na odiv ukázala i nové prsní implantáty, které si nechala udělat počátkem roku. Jelikož si svou prvotní slávu získala jako baculatá žena s křivkami propagující sebelásku, svou proměnou u fanoušků zjevně vyvolala řádně smíšené pocity.

„Meghan Trainorová teď vypadá spíš jako Paris Hiltonová,“ napsal jeden ze sledujících na Instagramu. „Sice je pěkná, ale mnohem lepší by bylo dál reprezentovat holky, které si nemůžou dovolit vypadat jako tuctové supermodelky,“ napsal jiný. „Kde je ta Meghan, která na počátku své kariéry dodávala odvahu dívkám, jejichž postava nespadá pod běžné normy,“ posteskl si další.

Zpěvačka se původně proslavila singlem All About that Bass, který přezpívala do češtiny Ewa Farna pod názvem Boky jako skříň. Její koncerty bývaly v očích mnoha dívek svěží změnou – mimo jiné právě proto, že se nikdy nestyděla sebevědomě dávat na odiv výrazné křivky a byla tak inspirací pro ostatní.

Nyní však změnila dokonce i text své nejslavnější skladby – místo verše „It’s pretty clear, I ain’t no size two“ (Je jasné, že nemám velikost dvě), nyní zpívá „It’s pretty clear, I got some new boobs“ (Je jasné, že mám nová prsa). Ve výsledku tak místo upřímné sebereflexe opěvuje své umělé silikonové poprsí.

Někteří fanoušci se jí však zastávají – hlavní prý je, aby Meghan byla se svým novým tělem spokojená. Zpěvačka ostatně o tomto svém úmyslu mluvila již předem v rozhovoru pro magazín People. Jakožto matka dvou dětí uvedla, že stejně nekojí, a tak si může dovolit nechat si ňadra vylepšit.

„Teď vypadají má prsa konečně jako dvojčata, a ne jen jako nějaké vzdálené sestřenky,“ pochvaluje si výsledek zákroku. „Mám dvě děti, snažím se o zdravější životní styl a mám několik kilo dole. Svých rozhodnutí rozhodně nelituji,“ dodala. Kosmetickým zákrokům se nebrání. Nechává si aplikovat i botox do čela a v minulosti měla i výplně rtů.