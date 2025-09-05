Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň

Autor:
  10:00
Meghan Trainorová (31), jejíž hit All About That Bass přezpívala Ewa Farna jako Boky jako skříň, předvedla na premiéře v Los Angeles proměnu vzhledu. Americká zpěvačka a textařka výrazně zhubla a přiznala, že ji v tom pomohl populární lék Mounjaro. Kromě toho podstoupila zvětšení a lifting prsou.

Meghan Trainorová dorazila na premiéru seriálu The Paper v losangeleském divadle Harmony Gold. Měla černobílý overal s výstřihem, který zvýraznil její dekolt. Outfit doplnila černým třpytivým páskem s mašlí. Doprovodil ji manžel Daryl Sabara (33). Americký herec známý z filmu Spy Kids zvolil černou bundu, kalhoty a černé boty.

Daryl Sabara a Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)

Trainorová již v dubnu přiznala, že k výraznému úbytku váhy za poslední rok jí pomohl populární lék na cukrovku 2. typu Mounjaro. „Ne, nevypadám tak jako před deseti lety. Byla jsem na cestě za tou nejzdravější a nejsilnější verzí sebe sama pro své děti i pro sebe,“ sdělila svým 18 milionům sledujících na Instagramu.

Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
Daryl Sabara a Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
Daryl Sabara a Meghan Trainorová v Los Angeles (27. srpna 2025)
24 fotografií

Zpěvačka zároveň prozradila, že lék užíval i její manžel. „Spolupracuji s nutričním specialistou, udělala jsem velké změny v životním stylu, začala jsem cvičit s trenérem a ano, využila jsem vědu a dostupnou podporu (děkuji, Mounjaro!), která mi pomohla po druhém těhotenství,“ vysvětlila s tím, že po porodu prodělala těhotenskou cukrovku.

„Jsem za to moc ráda, protože se cítím skvěle,“ řekla maminka dvou synů – Rileyho (4) a Barryho (2). Zároveň si ale postěžovala na to, že se pozornost médií soustředí spíše na její vzhled než na hudbu.

Daryl Sabara a Meghan Trainorová (Los Angeles, 17. dubna 2018)

„Je trochu frustrující, že většina otázek a komentářů se týká mého těla místo mé hudby, mé vášně nebo desetiletí tvrdé práce, která mě dostala až sem. Takhle to prostě vypadá, když jste ženou v hudebním průmyslu. Posuňme debatu k tomu, na čem skutečně záleží,“ prohlásila.

Začátkem letošního roku podstoupila zvětšení a modelaci poprsí. Pro zákrok se rozhodla kvůli tomu, že měla „povislá prsa“. Nyní si výsledek nemůže vynachválit. „Tohle jsou prsa mých snů. Nikdy jsem se necítila tak pohodlně ve svém těle. Možná je to tím, že mi je přes třicet, možná tím, že jsem teď prostě lepší. Už dlouho pracuji s terapeutem, snažím se přeprogramovat svou mysl, abych se měla víc ráda,“ svěřila se magazínu People.

Dodala, že cesta k velkému sebevědomí pro ni nikdy nekončí. Je to podle ní neustálý proces a proto píše písně, které oslavují sebelásku. „Pořád na tom pracuji a vidím, že moji fanoušci taky. A právě v tom se propojujeme,“ řekla.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

Herečka Elizabeth Hurley promluvila o dědictví. Syn možná nic nedostane

Britská modelka a herečka Elizabeth Hurley (60) má s dědictvím vlastní plány. Hvězda filmu Smlouva s ďáblem naznačila, že její syn Damian (23), který se úspěšně věnuje modelingu, se od ní možná...

5. září 2025  11:43

Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň

Meghan Trainorová (31), jejíž hit All About That Bass přezpívala Ewa Farna jako Boky jako skříň, předvedla na premiéře v Los Angeles proměnu vzhledu. Americká zpěvačka a textařka výrazně zhubla a...

5. září 2025

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

5. září 2025  8:37

Terapeut jí ukázal, jak zvládnout krizi. Ivana Jirešová se odpojuje

V posilovně je jednou týdně, na józe i dvakrát. Karimatku si s sebou vozí i do zahraničí, když natáčí s Martinem Písaříkem pro Českou televizi magazín Bedekr. „Mám problém s plotýnkami, tak musím...

5. září 2025

Velké finále Panství Downton. Hvězdy ságy zářily na premiéře posledního filmu

Po šesti řadách seriálu a třech filmech se osudy hrdinů Panství Downton završí. Na premiéru snímku Panství Downton: Velké finále do Londýna přijela většina hlavních hvězd. Podívejte se, jak to...

5. září 2025

Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Premiéru pražského představení Kurios - Kabinet kuriozit legendární skupiny Cirque du Soleil si nenechala ujít spousta známých tváří. Na Letnou dorazili Chantal Poullain, Iveta Lutovská, Aňa...

4. září 2025  21:44

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakávají i české krásky

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, české topmodelky...

4. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:25

S Krobotem jsme se pustili k tělu až po čase. Jsme oba sólisté, říká Marika Šoposká

Premium

Víte, čemu se v herectví říká protiúkol? Někdo hraje to, na co se zdánlivě vůbec nehodí. Třeba drobná usměvavá herečka Marika Šoposká dostane roli zakaboněné a odtažité kriminalistky. Jak to může...

4. září 2025

Nejsem moc divák detektivek. I proto, že vím, jak se točí, říká Igor Chmela

Premium

Pokud se domníváte, že rozhovor s ním je „jedna velká řachanda“, jste na omylu. Tenhle sympatický herec se usmívá, jen když vypráví o divadle nebo o svých bývalých parťácích ze železnice. Jinak je...

4. září 2025

Trápení Martiny Navrátilové a její ženy. Dcery s nimi nemluví kvůli adopci synů

Díky účasti manželky Martiny Navrátilové (68) v reality show The Real Housewives of Miami se fanoušci ledacos dozví i o rodinném životě tenistky. Julia Lemigovová (53) nedávno prozradila, že...

4. září 2025  12:18

Hollywoodská hvězda s českými kořeny Kim Novaková to přehání s plastikami

Kim Novaková (92) byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách kvůli množství podstoupených zákroků téměř k nepoznání. Herečka s českými kořeny přebírala v Itálii Zlatého lva za celoživotní...

4. září 2025

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

4. září 2025  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.