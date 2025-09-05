Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň

Meghan Trainorová dorazila na premiéru seriálu The Paper v losangeleském divadle Harmony Gold. Měla černobílý overal s výstřihem, který zvýraznil její dekolt. Outfit doplnila černým třpytivým páskem s mašlí. Doprovodil ji manžel Daryl Sabara (33). Americký herec známý z filmu Spy Kids zvolil černou bundu, kalhoty a černé boty.
Trainorová již v dubnu přiznala, že k výraznému úbytku váhy za poslední rok jí pomohl populární lék na cukrovku 2. typu Mounjaro. „Ne, nevypadám tak jako před deseti lety. Byla jsem na cestě za tou nejzdravější a nejsilnější verzí sebe sama pro své děti i pro sebe,“ sdělila svým 18 milionům sledujících na Instagramu.
Zpěvačka zároveň prozradila, že lék užíval i její manžel. „Spolupracuji s nutričním specialistou, udělala jsem velké změny v životním stylu, začala jsem cvičit s trenérem a ano, využila jsem vědu a dostupnou podporu (děkuji, Mounjaro!), která mi pomohla po druhém těhotenství,“ vysvětlila s tím, že po porodu prodělala těhotenskou cukrovku.
„Jsem za to moc ráda, protože se cítím skvěle,“ řekla maminka dvou synů – Rileyho (4) a Barryho (2). Zároveň si ale postěžovala na to, že se pozornost médií soustředí spíše na její vzhled než na hudbu.
„Je trochu frustrující, že většina otázek a komentářů se týká mého těla místo mé hudby, mé vášně nebo desetiletí tvrdé práce, která mě dostala až sem. Takhle to prostě vypadá, když jste ženou v hudebním průmyslu. Posuňme debatu k tomu, na čem skutečně záleží,“ prohlásila.
Začátkem letošního roku podstoupila zvětšení a modelaci poprsí. Pro zákrok se rozhodla kvůli tomu, že měla „povislá prsa“. Nyní si výsledek nemůže vynachválit. „Tohle jsou prsa mých snů. Nikdy jsem se necítila tak pohodlně ve svém těle. Možná je to tím, že mi je přes třicet, možná tím, že jsem teď prostě lepší. Už dlouho pracuji s terapeutem, snažím se přeprogramovat svou mysl, abych se měla víc ráda,“ svěřila se magazínu People.
Dodala, že cesta k velkému sebevědomí pro ni nikdy nekončí. Je to podle ní neustálý proces a proto píše písně, které oslavují sebelásku. „Pořád na tom pracuji a vidím, že moji fanoušci taky. A právě v tom se propojujeme,“ řekla.