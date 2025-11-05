Kromě injekcí nic nefungovalo, přiznává Meghan Trainorová, jak zhubla 27 kilo

Meghan Trainorová, kterou si svět zamiloval díky hitu All About That Bass, se pochlubila neuvěřitelnou proměnou. Fanoušci si v posledních měsících všimli, že vypadá štíhleji a spokojeněji než kdy dřív. Americká zpěvačka teď poprvé otevřeně přiznala, co za tím skutečně stojí.

„Ano, začala jsem brát Mounjaro,“ říká Meghan Trainorová bez okolků. „Ale není to žádný zázrak, který by všechno udělal za vás. Musela jsem kompletně změnit životní styl, začít cvičit a jíst jinak. Ten lék mi jen pomohl rychle nastartovat hubnutí.“

Mounjaro (léčivo z kategorie GLP-1, podobné známému Ozempicu) jí podle vlastních slov pomohlo hlavně překonat začátky hubnutí – snížit chuť k jídlu a udržet si energii. „Najednou jsem měla pocit, že to konečně zvládnu. Dřív jsem zkoušela všechno možné, ale nic dlouhodobě nefungovalo. Teď se konečně cítím sama sebou.“

Meghan začala také spolupracovat s trenérkou Bellou Maherovou, která na Instagramu zveřejnila fotky zpěvačky „před a po“. Rozdíl je obrovský - a fanoušci ji zasypali slovními pochvalami. „Tohle není výsledek žádné pilulky nebo injekce,“ napsala trenérka. „Ano, Mounjaro jí pomohlo, ale vše ostatní si Meghan odmakala sama. Její disciplína je neskutečná.“

Zpěvačka dnes mluví i o tom, jak se jí v posledních měsících změnil vztah k vlastnímu tělu. „Dřív jsem pořád jen běhala a dělala nekonečné kardio, ale tělo bylo ve stresu. Teď zvedám činky, posiluji a jím víc bílkovin. Jsem silnější, zdravější a konečně šťastná.“

Meghan má dva malé syny s hercem Darylem Sabarou (známým z filmů Spy Kids). Právě ti jsou pro ni podle jejích slov tou největší motivací. „Chci tu být pro ně co nejdéle. Mám teď víc energie, víc radosti a hlavně se cítím zase jako kdysi, zase jsem to konečně já,“ pochvaluje si zpěvačka.

Kromě injekcí nic nefungovalo, přiznává Meghan Trainorová, jak zhubla 27 kilo

