Přehnala jsem to s botoxem, nemůžu se usmát, stěžuje si Meghan Trainorová

„Dala jsem si příliš mnoho botoxu. Nemůžu se usmát. Bolí mě tvář, když se o to pokusím. Pokazila jsem to,“ popsala zpěvačka.

Botox měla už několikrát do čela. „Říkala jsem si, jak vypadám mladě. Lidé mi skládali komplimenty, že vypadám odpočatě, tak jsem si řekla, že do toho půjdu znovu,“ vysvětlila, proč si opakovaně nechala látku aplikovat.

Kromě botoxu si nechala dát i lip flip, což je výplň rtu. „Někdo mě přesvědčil, ať si s mými malými rty dám výplň přímo nad horní ret,“ řekla. Výsledek ji ale nepotěšil.

V podcastu, který zpěvačka natáčí se svým bratrem, si ze své neschopnosti usmát se dělala legraci. Ví totiž, že to není trvalé a za pár týdnů botox přestane účinkovat. Z této zkušenosti si ale vzala ponaučení, že „není třeba zkoušet všechno.“

Přesto plánuje další zákrok na svém těle. Chce si nechat upravit prsa. Zpěvačka má tříletého syna Rileyho a ročního Barryho. Jejich kojení změnilo tvar jejích prsou, takže si nechá vpravit implantáty.

„Moje maminkovská prsa byla plná mléka, pak zase prázdná, pak zase plná mléka a pak zase prázdná. Byla velká, malá, velká, malá. Trochu jsem zhubla a mám na sobě prostě takové povislé pytle místo prsou,“ vysvětlila zpěvačka, jejíž hit All About That Bass přezpívala v češtině Ewa Farna s názvem Boky jako skříň.