Vévodkyně Meghan opět promluvila o myšlenkách na sebevraždu

Meghan se při prezentaci projektu The Parents Network vrátila k rozhovoru z roku 2021, kdy moderátorce Oprah Winfreyové přiznala, že už nechtěla být naživu. „Když si projdete jakoukoli bolestí nebo traumatem, věřím, že součástí cesty k uzdravení – určitě součástí té mé – je schopnost být otevřený. Své zkušenosti jsem jen nastínila, ale myslím, že bych nikdy nikomu nepřála, aby se tak cítil. Nikdy bych nechtěla, aby někdo něco takového plánoval a nikdy bych nechtěla, aby se někomu jinému nevěřilo,“ řekla vévodkyně ze Sussexu, která si už před lety postěžovala, že když se snažila v královské rodině vyhledat odbornou pomoc, byla odmítnuta.

Nyní ale nelituje, že o svých problémech promluvila v televizi. „Pokud to, že jsem se svěřila s tím, co jsem překonala, někoho zachrání nebo povzbudí v jeho životě, aby se na něj opravdu a upřímně podíval a nepředpokládal, že když se něco na první pohled zdá v pohodě, že to v pořádku opravdu je, pak to stojí za to. Za tím si stojím,“ prohlásila v rozhovoru pro Sunday Morning.

Meghan si zažila podle svých slov šikanu ze strany médií, ale také na sociálních sítích. I proto vznikl prostřednictvím nadace Archewell Foundation projekt The Parents Network pro děti ale i jejich rodiče. Program je nyní k dispozici v USA, Velké Británii a Kanadě.

Harry a Meghan jsou rodiči prince Archieho a princezny Lilibet. Své děti chtějí před škodlivým online obsahem chránit. „Naše děti jsou malé – je jim tři a pět let. Jsou úžasné. Ale jediné, co chcete jako rodiče dělat, je chránit je. Protože vidíme, co se děje v online světě, víme, že je tam ještě hodně práce. Jsme rádi, že můžeme být součástí změny k lepšímu,“ řekla Meghan.

Princ Harry věří, že i díky projektu a kampani O žádné dítě nepřijdeme kvůli sociálním sítím bude platit, že když děti požádají o pomoc, někdo jim ji poskytne. „V tuto chvíli jsme se dostali do fáze, kdy téměř každý rodič musí být první, na koho se obrátí. Ale ani ti nejlepší první respondenti na světě nejsou schopni rozpoznat příznaky možné sebevraždy. To je na tom to děsivé,“ míní mladší syn britského krále.