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Otec Meghan čelí vyšetřování kvůli dětské pornografii. Vévodkyně reagovala

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  8:45
Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila...

Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila veškeré kontakty. | foto: Profimedia.cz

Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)
Meghan Markle a její otec Thomas Markle
Malá Meghan s tátou Thomasem
Thomas Markle junior
60 fotografií
Meghan Markle se vyjádřila k závažným obviněním, která se týkají jejího otce. Její nevlastní bratr tvrdí, že v jeho bývalém domě na Filipínách našel materiály zachycující sexuální zneužívání dětí. Thomas Markle obvinění odmítá, případem se zabývají tamní úřady.

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Meghan Markle zasáhly zprávy o nálezu materiálů zachycujících sexuální zneužívání dětí v bývalém domě jejího otce Thomase Marklea na Filipínách. Vévodkyně ze Sussexu zároveň prozradila, že se už v roce 2018 dozvěděla o dopisu, který obsahoval znepokojivá obvinění vůči jejímu otci a který tehdy dostala londýnská policie.

„Zprávy, které vyšly najevo během posledních 24 hodin, mě hluboce zasáhly a myslím na všechny děti, kterým mohlo být ublíženo,“ uvedla Meghan v prohlášení zveřejněném v pátek.

Podle britského deníku The Sun měl její nevlastní bratr Thomas Markle mladší při vyklízení otcova bývalého domu ve filipínském městě Cebu objevit stovky až tisíce snímků zachycujících sexuální zneužívání dětí.

Nález oznámil filipínské policii a kontaktoval také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Filipínské úřady potvrdily, že se případem zabývají, FBI požádala místní vyšetřovatele o součinnost. Samotná obvinění dosud nebyla prokázána.

Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila veškeré kontakty.
Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)
Meghan Markle a její otec Thomas Markle
Thomas Markle v dokumentu stanice Channel 5 (19. ledna 2020)
60 fotografií

Meghan ve svém prohlášení popsala, co se dozvěděla před osmi lety. V roce 2018 byl podle ní dopis s obviněními vůči jejímu otci zaslán londýnské Metropolitní policii a jejímu útvaru pro ochranu členů královské rodiny. Jeho obsah jí policie později zpřístupnila. „Obsahoval znepokojivá a vážná obvinění proti mému otci a bylo mi zaručeno, že se jimi úřady zabývají,“ uvedla vévodkyně.

Britská Metropolitní policie nyní prověřuje, zda její pracovníci skutečně předali uvedený dopis Meghan. Zároveň uvedla, že Thomase Marklea nevyšetřuje a nevyšetřovala. Vyšetřování současných obvinění probíhá na Filipínách. FBI potvrdila, že je o případu informována a podle potřeby pomůže tamním úřadům.

Vévodkyně také znovu vysvětlila, proč se od otce odcizila a proč mu neumožnila kontakt s vlastními dětmi, princem Archiem a princeznou Lilibet. „Důvod byl jediný: ochránit je,“ uvedla. Doufá, že případ bude řádně objasněn a že prioritou zůstane bezpečí dětí.

Thomas Markle všechna obvinění odmítá. V rozhovoru pro britský deník Daily Mail uvedl, že ho synova slova šokovala a zranila. „Nikdy bych nemohl udělat to, z čeho mě obviňují. Je to to nejhorší, z čeho může být člověk obviněn,“ prohlásil.

Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu

Jedinou, kdo se svého otce zastal, je jeho starší dcera Samantha Markle. „Tato odporná obvinění nemají absolutně žádný reálný základ a můj bratr je odporný, když si je vymyslel. Chce zničit našeho otce. Měl by se stydět,“ řekla ve čtvrtek britskému deníku Daily Mail. „Můj bratr s těmito lžemi přišel před několika týdny, když mu otec přestal dávat peníze. Roky otce využíval jako zdroj příjmů, a když peníze přestaly přicházet, vymyslel si ty nejhorší možné lži, jen aby na tom vydělal v médiích,“ tvrdí dcera.

Dvaaosmdesátiletý Markle se letos potýkal s vážnými zdravotními problémy. Během pobytu na Filipínách prodělal mozkovou mrtvici a následně mu museli amputovat levou nohu. Poté se vrátil do Spojených států, kde žije v zařízení s asistovanou péčí na Floridě.

Vztahy mezi Meghan a jejím otcem jsou napjaté od roku 2018, kdy se provdala za prince Harryho. Thomas Markle se svatby na hradě Windsor nezúčastnil. Krátce před obřadem se dostal do kontroverze kvůli fotografiím pořízeným ve spolupráci s paparazzi a nakonec oznámil, že kvůli zdravotním problémům nepřijede. Meghan tehdy k oltáři doprovodil současný britský král Karel III.

Jejich odcizení se následně stalo častým tématem britských médií. Objevovaly se spekulace, že Meghan otce odsunula stranou kvůli svému novému postavení v královské rodině. Nyní vévodkyně zdůrazňuje, že její rozhodnutí udržovat si od něj odstup souviselo s ochranou jejích dětí.

Meghan se proslavila rolí Rachel Zane v americkém seriálu Kravaťáci (Suits). Za prince Harryho se provdala v květnu 2018 a společně vychovávají dvě děti. Její vztahy s otcem se od té doby nezlepšily a Thomas Markle se podle dostupných zpráv se svými vnoučaty osobně nesetkal.

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