Vévodkyni Meghan kritizují, že své děti zneužívá k propagaci podnikání

Na fotce Meghan nese dceru princeznu Lilibet na rukách a syn princ Archie ji drží za nohu. Princ Harry a jeho choť přitom zdůvodňovali odchod z královské rodiny i snahou o větší soukromí pro ně a jejich děti.

„Nic se neděje náhodou. Meghan dobře ví, že zveřejnění fotografie jejích dětí těsně před spuštěním nové obchodní platformy jí zajistí maximální publicitu,“ okomentoval příspěvky novinář Phil Dampier, který se děním kolem královské rodiny zabývá.

Vévodkyně Meghan a její děti princezna Lilibet a princ Archie (24. března 2025)

Meghanina nová stránka ShopMy nabízí kolekci oblečení a doplňků. Vévodkyně měla osobně vybrat každý z propagovaných kousků. Odborníci předpokládají, že s obrovským dosahem na sociálních sítích by mohla vydělat miliony dolarů. Podle podnikatelské koučky Maddy Alexander-Groutové by vévodkyně mohla dostat provizi z každého prodeje. „Pokud dostane například 15 procent z ceny trička za 128 liber, vydělá 19,20 liber za kus. Prodá jich tisíce a může si přijít na obrovské částky,“ vysvětlila.

Nejde však jen o finance. Meghan se stále prezentuje jako vévodkyně ze Sussexu, přestože s manželem Harrym královské povinnosti opustili. Kritici tvrdí, že i když technicky neporušuje podmínky odchodu z královské rodiny, morálně balancuje na hraně. ShopMy například obsahuje položky jako šaty Heidi Merrick „Windsor“ za 1 070 liber – název nápadně odkazuje na královský hrad, kde se Meghan a Harry vzali.

Její návrat k podnikání v oblasti módy a životního stylu připomíná neúspěšné projekty manželského páru na Netflixu a Spotify. Přesto je zjevné, že Meghan věří ve svou schopnost ovlivnit trh a přesvědčit miliony lidí, aby se inspirovaly jejím stylem. Odborníci zabývající se děním kolem královské rodiny teď čekají, zda veřejnost její podnikatelské ambice přijme, nebo je bude vnímat jako další pokus o monetizaci jejího královského statusu.

Prince Harryho obviňují ze šikany

Princ Harry, který v roce 2006 spoluzaložil charitativní organizaci Sentebale na počest své matky princezny Diany, byl vedením charity a jejími správci obviněn z šikany, misogynie a zneužívání moci. Zprávy o princově údajném chování zveřejnila britská média krátce poté, co on sám oznámil, že odstoupil z funkce patrona této organizace.

Předsedkyně správní rady Sentebale doktorka Sophie Chandauka se ostře vymezila proti vedení organizace a veřejně obvinila několik klíčových členů z šikany, zneužívání moci a misogynie. „V charitě došlo k pokusu o zatajování průšvihů, vedení vykazovalo slabý management a docházelo k šikaně a obtěžování,“ uvedla v rozhovoru pro deník The Mail.

Situace v Sentebale se vyhrotila po rozhodnutí přesunout fundraisingové aktivity do Afriky, což vedlo k odchodu několika důležitých jmen. Členové správní rady po tomto kroku odstoupili a žádali rezignaci předsedkyně. Chandauka naopak tvrdí, že právě ona byla obětí zneužívání pravomocí. „Jsou lidé, kteří se chovají, jako by byli nad zákonem, špatně zacházejí s druhými, a pak se prezentují jako oběti,“ řekla.

Princ Harry a spoluzakladatel charity princ Seeiso z Lesotha vydali společné prohlášení, v němž vyjádřili podporu správcům organizace, kteří byli nuceni odejít. „S těžkým srdcem odstupujeme z role patronů charity. Je zdrcující, že vztahy mezi správci a předsedkyní rady dospěly do bodu, kdy se situace stala neudržitelnou. To, co se stalo, je nepřípustné. Jsme v šoku, že k tomu došlo, ale máme odpovědnost vůči příjemcům pomoci charity. Naše obavy předložíme britské Komisi pro charitu,“ uvedli.

Komise pro charitativní organizace v Británii potvrdila, že zahájila vyšetřování organizace Sentebale kvůli obavám z nesprávného řízení. „Vyhodnocujeme situaci, abychom určili nejlepší regulační postup,“ uvedl mluvčí Charity Commission.

Tento skandál je další ranou pro prince Harryho, který v posledních letech čelí různým kontroverzím spojeným s jeho charitativními aktivitami. Nedávno se jeho nadace Archewell Foundation dostala do problémů kvůli opožděnému podání účetních výkazů.

SPECIÁL Britská královská rodina