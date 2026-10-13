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Megan Foxová v rudém: Zahrála si na pilulku proti erektilní dysfunkci
„Toužím po věcech, které mě ničí,“ stojí na stránce, kterou herečka spustila v pátek na platformě Subs.com. Tu Foxová vlastní spolu se Stokelym. Předplatné za její exkluzivní obsah stojí v přepočtu necelých tisíc korun.
Podle serveru Page Six je zájem o videa, fotografie a zprávy od Foxové enormní. Krátce po spuštění totiž měla stránka problémy a pod náporem zájemců několikrát přestala fungovat.
Herečka, která už dva roky nenatočila film a naposledy se objevila v reklamě na přípravek proti erektilní dysfunkci, se rozhodla publikovat na vlastní platformě, aby měla vše pod kontrolou.
„Ženám se po desetiletí říká, že být vidět znamená mít moc, zatímco platformu, publikum nebo jejich image vlastní někdo jiný. Zajímá mě, co se stane, když ženy vlastní všechny tři věci,“ uvedla Foxová v tiskové zprávě, kterou obdržel deník New York Post.
Stokley připomněl, že Foxová se proslavila v době, kdy umělci neměli nástroje umožňující vlastnit své publikum nebo řídit distribuci svého obsahu.
„Megan si na Subs jen nezakládá profil. Podílí se na rozhodování a pomáhá nám budovat platformu,“ vysvětlil.
Foxová na stránce slibuje exkluzivní obsah a na svých sociálních sítích pak naznačuje, že bude eroticky laděný. Zveřejnila snímky z bazénu, kde je v neonových plavkách s popiskem: „neo-noir erotický thriller“ a připojila odkaz na svou novou stránku. Jestli se předplatitelé dočkají i zcela nahých snímků, kterým se dosud kvůli dětem vyhýbala, není zatím jasné.