Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Megan Foxová odmítla OnlyFans, erotický obsah nabízí na vlastní platformě

Autor:
  10:01
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026) | foto: Instagram @meganfox

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....
Megan Foxová (srpen 2026)
Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
54 fotografií
Herečka Megan Foxová (40) se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítala také vstoupit na OnlyFans, ačkoli by tam dle odhadů vydělávala miliony. Nyní se ale spojila s jedním z tvůrců OnlyFans Timem Stokelym a společně vytvořili vlastní platformu, na níž herečka sdílí pikantní videa a fotky, které se neobjeví na žádné sociální síti.

Megan Foxová v rudém: Zahrála si na pilulku proti erektilní dysfunkci

„Toužím po věcech, které mě ničí,“ stojí na stránce, kterou herečka spustila v pátek na platformě Subs.com. Tu Foxová vlastní spolu se Stokelym. Předplatné za její exkluzivní obsah stojí v přepočtu necelých tisíc korun.

Podle serveru Page Six je zájem o videa, fotografie a zprávy od Foxové enormní. Krátce po spuštění totiž měla stránka problémy a pod náporem zájemců několikrát přestala fungovat.

Herečka, která už dva roky nenatočila film a naposledy se objevila v reklamě na přípravek proti erektilní dysfunkci, se rozhodla publikovat na vlastní platformě, aby měla vše pod kontrolou.

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Megan Foxová (srpen 2026)
Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními fotkami. (březen 2026)
54 fotografií

„Ženám se po desetiletí říká, že být vidět znamená mít moc, zatímco platformu, publikum nebo jejich image vlastní někdo jiný. Zajímá mě, co se stane, když ženy vlastní všechny tři věci,“ uvedla Foxová v tiskové zprávě, kterou obdržel deník New York Post.

Stokley připomněl, že Foxová se proslavila v době, kdy umělci neměli nástroje umožňující vlastnit své publikum nebo řídit distribuci svého obsahu.

meganfox

a neo-noir erotic thriller

9. října 2026 v 20:10, příspěvek archivován: 13. října 2026 v 8:54
oblíbit odpovědět uložit

„Megan si na Subs jen nezakládá profil. Podílí se na rozhodování a pomáhá nám budovat platformu,“ vysvětlil.

Foxová na stránce slibuje exkluzivní obsah a na svých sociálních sítích pak naznačuje, že bude eroticky laděný. Zveřejnila snímky z bazénu, kde je v neonových plavkách s popiskem: „neo-noir erotický thriller“ a připojila odkaz na svou novou stránku. Jestli se předplatitelé dočkají i zcela nahých snímků, kterým se dosud kvůli dětem vyhýbala, není zatím jasné.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací...

Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...

Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...

Pořízková šla znovu s kůží na trh. Nafotila se bez oblečení, aby ukázala břicho

Pavlína Pořízková

Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se...

Megan Foxová odmítla OnlyFans, erotický obsah nabízí na vlastní platformě

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....

Herečka Megan Foxová (40) se v minulosti nechala slyšet, že nehodlá natáčet nahé scény s ohledem na své děti. Odmítala také vstoupit na OnlyFans, ačkoli by tam dle odhadů vydělávala miliony. Nyní se...

13. října 2026  10:01

Cransona zasáhla sebevražda hvězdy Perníkového táty. Plánovali jsme oběd, píše

RJ Mitte (2014)

Americký herec RJ Mitte, který se proslavil rolí syna Waltera Whitea v seriálu Perníkový táta (Breaking Bad), zemřel ve věku 34 let. Jeho seriálový otec Bryan Cranston se s ním rozloučil dojemným...

13. října 2026  9:09

Slepic jsem se dřív štítil. První jsem pojmenoval podle zpěvaček, přiznal Kotek

Vojta Kotek v Show Jana Krause (říjen 2026)

Hradní pán, farmář i člen Divadla Járy Cimrmana Vojta Kotek (38) prozradil v Show Jana Krause, že se dříve slepic štítil. Teď mají u něj na farmě větší kurník než je jeho maringotka. Promluvil o tom,...

13. října 2026

Petra Černocká o manželství: Máme své finty. Prozradila i trik na rychlé zhubnutí

Manželé Jiří Pracný a Petra Černocká (akce Srdíčkové dny, Praha, 21. září 2026)

Herečka a zpěvačka Petra Černocká (76) patří k výrazným osobnostem české kultury. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o zdraví, jídle, hubnutí do kostýmů, dlouholetém manželství s Jiřím Pracným, ale...

13. října 2026

Sama se víc a víc řídím intuicí. Hrát vyšetřovatelku je sen, říká Eva Podzimková

Premium
Eva Podzimková

Eva Podzimková úsměvy nešetří a zároveň je znát, že každou odpověď promýšlí a svá sdělení nebere na lehkou váhu. Prozradila například, jak se jí hrála první role vyšetřovatelky, kdy spoléhá na svůj...

12. října 2026

Kim Kardashian ovládla Formuli 1. Na závodech podpořila Lewise Hamiltona

Esprit
Kristen Noel Crawley, Kim Kardashian a Stephanie Suganami sledují dění v garáži...

Ferrari má červenou, Kim Kardashian růžovou. Na Velkou cenu Singapuru dorazila podpořit svého partnera Lewise Hamiltona a mezi závodními kombinézami předvedla outfit, který měl k motorsportu poměrně...

12. října 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Náhrada za Ebena a Kostkovou. Jednání jsou u konce, potvrdila Česká televize

Letošní ročník je výjimečný také tím, že moderátoři Marek Eben a Tereza...

Marek Eben a Tereza Kostková se se StarDance rozloučí po dvaceti letech. Aktuální čtrnáctá řada je pro ně poslední. Česká televize už delší dobu hledá za ně náhradu. Oslovila řadu známých tváří a...

12. října 2026  14:34

Lauru podvedl s Larou. Kyle MacLachlan byl přítelkyni nevěrný s kolegyní

Kyle MacLachlan a jeho manželka Desiree Gruberová na Vanity Fair Oscar Party v...

Americký herec Kyle MacLachlan se po letech vrátil k jedné z nejbolestivějších kapitol svého milostného života. Během natáčení seriálu Městečko Twin Peaks (Twin Peaks) začal poměr s kolegyní Larou...

12. října 2026

Tobey Maguire pár týdnů po rozvodu oddal svou exmanželku. Vzala si syna miliardáře

Jennifer Meyerová a Tobey Maguire na Zlatých glóbech v Los Angeles (17. ledna...

Herec Tobey Maguire (51) má se svou bývalou ženou Jennifer Meyerovou (49) nadstandardní vztahy i po rozvodu. A to až tak, že jen pár týdnů jeho oficálním ukončení oddal svou exmanželku. Ta si vzala ...

12. října 2026  12:11

O účasti se dozvěděla den před odletem. Favoritka Dědková na Miss Grand neuspěla

Hana Dědková na Miss Grand International 2026 v Thajsku

Její účast na Miss Grand International 2026 byla překvapením. Hana Dědková nahradila Dominique Alagiu, která si zlomila nohu. Česká misska na světovém finále podle blogerů a influencerů patřila mezi...

12. října 2026  10:45

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Natáčení nahých scén pár měsíců po porodu bylo těžké, říká Léa Seydouxová

Léa Seydouxová (září 2026)

Francouzská herečka Léa Seydouxová (41) pouhé dva měsíce po narození svého druhého dítěte musela natáčet nahé scény do filmu Neznámá. Nebylo to pro ni snadné, zpětně ale věří, že to bylo správné....

12. října 2026  9:12

Adam ze Zrádců přebírá velení. Jeho největší zbraň zároveň budí nedůvěru

Adam Dolník ve hře Zrádci

Ještě než začala třetí řada Zrádců, vypadal Adam Dolník jako člověk, kterého by si Vojtěch Kotek mohl bez dlouhého přemýšlení vybrat mezi Zrádce. Jenže Dolník nakonec hraje za Věrné. A schopnosti,...

12. října 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.