„Muži by je rádi přesvědčili, že neposlušnost byla Evina neřest, zatímco ve skutečnosti to byla její největší ctnost,“ napsala Foxová k fotkám, kde pózuje jen v prádle a nad hlavou má svatozář. Na posledním záběru si hraje s ohněm.
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Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner
Dva dny předtím zveřejnila fotky jen v prádle a s hořící cigaretou s nápisem: „Toužím po věcech, co mě nakonec zničí.“
Provokativní snímky vystavila už v červnu a napsala k nim: „Najdi si něco, co miluješ, a nech se tím zabít.“
Foxová se na Instagram vrátila po dvouleté pauze a už tam má 24 milionů sledujících. Většina z nich její snímky považuje za sexy a označují ji za bohyni a nejkrásnější ženu světa.
Najdou se ale i tací, kterým její vystupování na síti připadá trapné. Foxová si z jejich komentářů ale nic nedělá a klidně jim odpovídá.
„Tohle je pro čtyřicetiletou matku neuvěřitelně trapné,“ napsal jí jeden ze sledujících. „Který z mých bývalých to psal?“ odpověděla mu Foxová.
Herečka má s hvězdou seriálu Beverly Hills 90210 Brianem Austinem Greenem tři děti – třináctiletého Noaha, dvanáctiletého Bodhiho a devítiletého Journeyho. Kromě toho má teprve roční dceru Sagu, jejímž otcem je muzikant Machine Gun Kelly.