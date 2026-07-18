Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Foxová zveřejňuje fotky v prádle. Neuvěřitelně trapné, napsal fanoušek

Autor:
  10:00
Megan Foxová (březen 2026)

Megan Foxová (březen 2026) | foto: Instagram @meganfox

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....
Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...
Nechala se oslavovat jako sexuální objekt, ztělesnění sexuality. Médiím...
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....
66 fotografií
Herečka Megan Foxová (40) plní Instagram svými fotkami v prádle, provokativními videi s ohněm a větami o hříchu. Většina fanoušků jí fandí, hejtry odráží s humorem.

„Muži by je rádi přesvědčili, že neposlušnost byla Evina neřest, zatímco ve skutečnosti to byla její největší ctnost,“ napsala Foxová k fotkám, kde pózuje jen v prádle a nad hlavou má svatozář. Na posledním záběru si hraje s ohněm.

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Dva dny předtím zveřejnila fotky jen v prádle a s hořící cigaretou s nápisem: „Toužím po věcech, co mě nakonec zničí.“

Provokativní snímky vystavila už v červnu a napsala k nim: „Najdi si něco, co miluješ, a nech se tím zabít.“

Foxová se na Instagram vrátila po dvouleté pauze a už tam má 24 milionů sledujících. Většina z nich její snímky považuje za sexy a označují ji za bohyni a nejkrásnější ženu světa.

meganfox

men would have them believe disobedience was eves vice, when it was her greatest virtue

16. července 2026 v 22:17, příspěvek archivován: 18. července 2026 v 8:46
oblíbit odpovědět uložit

Najdou se ale i tací, kterým její vystupování na síti připadá trapné. Foxová si z jejich komentářů ale nic nedělá a klidně jim odpovídá.

„Tohle je pro čtyřicetiletou matku neuvěřitelně trapné,“ napsal jí jeden ze sledujících. „Který z mých bývalých to psal?“ odpověděla mu Foxová.

Megan Foxová (březen 2026)
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními fotkami. (březen 2026)
Nechala se oslavovat jako sexuální objekt, ztělesnění sexuality. Médiím předhazovala bizarní komentáře. Nakonec vyjevila, že to vše byl jen její konstrukt. Že hrála roli, kterou si pro Hollywood a publikum sama napsala. Aby tak uchránila samu sebe. Možná to však byl jen způsob, jak se stát celebritou v intencích jednadvacátého století. Megan Foxová slaví čtyřicet let.
66 fotografií

Herečka má s hvězdou seriálu Beverly Hills 90210 Brianem Austinem Greenem tři děti – třináctiletého Noaha, dvanáctiletého Bodhiho a devítiletého Journeyho. Kromě toho má teprve roční dceru Sagu, jejímž otcem je muzikant Machine Gun Kelly.

meganfox

i desire the things which will destroy me in the end

16. května 2026 v 9:01, příspěvek archivován: 18. července 2026 v 8:46
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody....

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře

Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací,...

Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...

Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...

Foxová zveřejňuje fotky v prádle. Neuvěřitelně trapné, napsal fanoušek

Megan Foxová (březen 2026)

Herečka Megan Foxová (40) plní Instagram svými fotkami v prádle, provokativními videi s ohněm a větami o hříchu. Většina fanoušků jí fandí, hejtry odráží s humorem.

18. července 2026

Vešla jsem a stál tam nahý fotograf, vzpomíná topmodelka Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková v Karlových Varech (9. července 2026)

Má za sebou dětství, které by stálo za zfilmování. Jenomže ten příběh je tak neskutečný, že by mu prý nikdo nevěřil, zdůvodňuje topmodelka Pavlína Pořízková, proč se ještě nedočkal zpracování v...

18. července 2026

Chci se teď na čas vytratit, říká po turné s filmem Odyssea herečka Zendaya

Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů...

Herečka a zpěvačka Zendaya (29) má za sebou několik premiér velkofilmu Odyssea a prohlásila, že plánuje na čas zmizet z Hollywoodu. Za poslední rok zvládla natočit pět filmů a vdát se za kolegu Toma...

18. července 2026

Slavný šibal Ladislav Pešek. Odmítl roli primáře Sovy, oženil se s vyšinutou fanynkou

Premium
O životě měl Pešek jasno: „Je až krutě spravedlivý. Co na jedné straně dá, to...

Pokud to nemáš v očích a srdci, tak nechoď na jeviště! Ladislav Pešek patřil k hercům, kteří žili na jevišti, dýchali s divadlem a pro diváka by se rozdali. Ať hrál rozverné studenty nebo hodné...

17. července 2026

Bočanová sdílela retro foto z maturitního plesu. Se Zounarem se znají přes 40 let

Martin Zounar a Mahulena Bočanová společně na maturitním plese v roce 1985

Herečka Mahulena Bočanová (58) potěšila fanoušky archivní fotografií z maturitního plesu v roce 1985, na níž pózuje po boku Martina Zounara (58). Snímek připomněl jejich dlouholeté přátelství, které...

17. července 2026  14:55

Hubený John Goodman nepije už téměř 20 let. Vzdal se raději i grilovaček

John Goodman v roce 2021 a 2008

Americký filmový herec John Goodman se proslavil hlavně jako představitel zavalitých vedlejších postav. Sklon k přejídání však časem omezil, a stejně tak se zbavil i závislosti na alkoholu.

17. července 2026

Chodúr ukázal přeplněnou pláž v Nice. Turisté se mačkají jeden vedle druhého

Zpěvák Martin Chodúr ukázal fanouškům realitu přeplněné pláže v Nice. (červenec...

Zpěvák Martin Chodúr (36) si s rodinou užívá letní dovolenou na Francouzské riviéře. Z oblíbeného Nice ale fanouškům ukázal i odvrácenou stránku hlavní sezony a to extrémně přeplněnou městskou pláž,...

17. července 2026

Modelka Hailey Bieberová nafotila odvážnou kampaň. Kolekce se rychle vyprodává

Hailey Bieber se stala tváří nové kolekce spodního prádla značky SKIMS, kterou...

Hailey Bieber (29) slaví další velký úspěch ve světě módy. Poté, co se stala tváří nové kolekce spodního prádla značky SKIMS podnikatelky Kim Kardashianové, se řada kousků během několika dní...

17. července 2026

Hvězda Naked Attraction povzbuzuje k cvičení. Pustila se do něj v bikinách

Tereza Osladilová cvičila na koupališti v růžových bikinách (červenec 2026)

Jedna z nejvýraznějších účastnic první řady nahé seznamky Naked Attraction Tereza Osladilová (27) zveřejnila snímky z venkovního hřiště, kde se vrhla na cvičební náčiní jen v růžových bikinách. Po...

17. července 2026

Prasata jsou u nás přemnožená, říká Vendula Pizingerová. Skolila divočáka

Vendula Pizingerová (2021)

Tentokrát se Vendule Pizingerové návštěva filmového festivalu vyplatila. Pro svoji nadaci získala celkem 350 tisíc korun, které se rozhodla věnovat karlovarské nemocnici. Během několika dní vynesla...

17. července 2026

Máma je jako Ježíš. Uzdravuje lidi, říká Vanessa Volopichová o Andree Verešové

Andrea Verešová a její dcera Vanessa Volopichová v Karlových Varech na večírku...

I když se v jejich manželství všechno zdá být v pořádku, i tak se Andrea Verešová snaží svého manžela občas potěšit změnou a nasadí si paruku. V Karlových Varech ji měla několikrát. Jednou z...

17. července 2026

O Karlosově milence jsem věděla od chvíle, kdy se narodil syn, překvapila Vémola

Lela Vémola na Playboy párty

Lela Vémola (36) se poprvé veřejně vyjádřila ke konci manželství s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou (40). V obsáhlém prohlášení přiznala, že o údajné nevěře svého manžela věděla delší dobu, dlouhé...

16. července 2026  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.