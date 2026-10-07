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Megan Foxová v rudém: Zahrála si na pilulku proti erektilní dysfunkci

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  8:32
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.

Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci. | foto: Profimedia.cz

Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....
55 fotografií
Herečka a čtyřnásobná matka Megan Foxová (40) toho v posledních letech moc nenatočila. Naposledy se ve filmu objevila před dvěma lety. Svou tvář a své křivky ale nyní propůjčila kampani na lék proti erektilní dysfunkci. Pózovala v rudém přiléhavém obleku a prohlásila, že k tomu byla stvořena.

„Mám pocit, že jsem pro tohle stvořená. Není nikdo lepší, kdo by se na tom mohl podílet,“ prohlásila Foxová, která v rudém představuje samotnou pilulku v lidské podobě a říká: „Zůstávám ve vašem těle, připravená k akci, až 36 hodin. Rozpouštím se pod jazykem – to kvůli rychlosti – a tadalafil působí hodiny a hodiny.“

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Foxová zdůraznila, že si s reklamou chtěla trochu pohrát, aby zmírnila stigma, které poruchu erekce provází.

„Každý, kdo je ženatý nebo žije v dlouhodobém vztahu, ví, že sexuální život prochází vzestupy i pády. Otevřenost je velmi důležitá a stejně tak je důležitá i vaše schopnost podpořit partnera a pomoci mu, aby se cítil pohodlně při mluvení o těchto věcech. Nejste vadní. Nic s vámi není v nepořádku. Můžete o tom mluvit. Nemusíte to skrývat,“ vyzývá muže Foxová.

Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.
55 fotografií

Pro časopis People svou myšlenku ještě rozvedla: „Ženy čelí všem možným standardům, kterým máme vyhovět, ať už jde o váhu, vzhled, mládí, dokonale hladkou pleť, mezeru mezi stehny nebo to, že nemají důlky v bocích,“ vysvětlila.

„U mužů jsou mužnost a sexualita úzce spjaty s jejich identitou. Velká část jejich mužnosti, identity a ega je s touto otázkou úzce propojena. Myslím, že musíme odstranit toto stigma a tabu a vzdělávat lidi – zejména muže – o tom, že [erektilní dysfunkce] je ve skutečnosti docela běžná,“ dodala.

Megan Foxová v reklamě na lék proti erektilní dysfunkci.

Foxová ráda vystavuje na svém Instagramu provokativní fotky a dělá ze sebe sexsymbol. Nikdy se přitom nahá neobjevila ve filmu. A přes doporučení fanoušků zatím odmítá prodávat své tělo na OnlyFans, ačkoli by vydělala vzhledem ke svému globálnímu dosahu miliony dolarů měsíčně.

V minulosti zdůvodňovala své odmítání nahoty a explicitních sexuálních scén ve filmu tím, že bere ohled na své děti. „Nemyslím si, že by mě moje děti měly někdy vidět dělat takové věci. Nemyslím si, že by to moji kluci zvládli,“ vysvětlila v minulosti, proč odmítla lukrativní roli prostitutky v projektu HBO.

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