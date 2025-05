Američanka Megan Foxová začala být po porodu opět aktivní na sociálních sítích. S bývalým snoubencem přivítali na svět dceru v březnu, čtyři měsíce po jejich rozchodu.

Rodačka z Tennessee se na Instagramu podělila o dosud neviděný snímek, na kterém je v šestém týdnu těhotenství. „38 let. Šest týdnů těhotenství (neplánované, ale šťastné překvapení),“ napsala ke klipu.

„Prosím, přestaňte poslouchat patriarchát. Ženy jsou věčné zářivé bytosti. Nemáme datum vypršení platnosti. Nedovolte, aby vás připravili o vaši sílu,“ pokračovala Foxová.

Machine Gun Kelly a Megan Foxová (Los Angeles, 27. května 2021)

Narozením dcery se v březnu pochlubil Machine Gun Kelly v příspěvku na Instagramu. „Konečně je tady!!! Naše malé nebeské semínko,“ napsal k černobílému videu. Jméno dcery neprozradil.

Foxová má s bývalým manželem Brianem Austinem Greenem tři syny: dvanáctiletého Noaha, jedenáctiletého Bodhiho a osmiletého Journeyho. Byli manželé od roku 2010 do roku 2021.

machinegunkelly she's finally here!! our little celestial seed ♈️♓️♊️



V prosinci se exmanžel vyjádřil k tomu, že Foxová a Kelly už nejsou spolu. „Vůbec jsem o tom nevěděl. Kolik mu je? ... Je mu přes třicet, ne? ... Ale po třicítce, jako, do pr**le. Dospěj. Vždyť je těhotná,“ řekl Green pro TMZ.

„Já pro ni chci jen to nejlepší. Chci to nejlepší pro dítě. Chci to nejlepší pro naše děti. Je to škoda. Mám z toho zlomené srdce, protože vím, že byla tak nadšená. A děti se tak těší na změnu a na všechno ostatní,“ dodal herec známý ze seriálu Beverly Hills 90210.

Foxové a Kellymu už to dlouhou dobu neklapalo. Měli problémy se žárlivostí a vzájemnou komunikací. Herečka se s muzikantem rozešla poté, co údajně zjistila, že se za jejími zády baví s jinými ženami.

Megan Foxová a Brian Austin Green (Los Angeles, 9. prosince 2019)

„Mnoho let se snažili, aby jim to klapalo. Pro Megan to bylo vyčerpávající. Teď už s ním skončila. Chce se teď soustředit jen na dítě a své chlapce,“ uvedl zdroj pro časopis People.

Foxová a Kelly, rodným jménem Colson Baker, se dali dohromady v roce 2020. V lednu 2022 se zasnoubili a v únoru 2023 se krátce rozešli. Po nějaké době se k sobě opět vrátili, znovu se už nezasnoubili.

Muzikantovi se v roce 2009 narodila dcera Cassie, kterou má s bývalkou Emmou Cannonovou.