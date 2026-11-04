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Megan Foxová jako temná mořská panna. Herečka zveřejnila odvážné fotografie

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  8:14
Herečka a modelka Megan Foxová (40) znovu předvedla svou zálibu v odvážných proměnách. Na nových fotografiích se stylizovala do podoby temné mořské sirény. V blyštivém kostýmu, průsvitné sukni a s uhrančivým pohledem vytvořila pořádně svůdnou podívanou.

Megan Foxová opět dokázala, že se nebojí odvážných módních experimentů. Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií, na nichž se proměnila v temnou mořskou pannu.

Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)
Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)
Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)
Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)
Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)
77 fotografií

Herečka a modelka pózuje v kovově lesklém topu připomínajícím mušle, který zvýrazňuje její dekolt. Outfit doplňuje průsvitná sukně zdobená drobnými ozdobami, jež připomíná ocas bájné mořské panny. Dlouhé tmavé vlasy má upravené do mokrého vzhledu a modré kontaktní čočky jí dodávají téměř nadpozemský pohled. Tvář zdobí drobné třpytivé kamínky.

Pozornost poutají také detaily na rukou, mezi prsty má blanité doplňky připomínající ploutve a dlouhé tmavé nehty. Celou proměnu doplňuje stříbrné líčení inspirované rybími šupinami. O fotografickou sérii se postarala fotografka Cibelle Levi.

Megan Foxová odmítla OnlyFans, erotický obsah nabízí na vlastní platformě

Foxová k fotografiím připojila tajemný vzkaz: „Píseň byla pastí a moře bylo hrobem.“ Její slova odkazují na mytologické sirény, které podle legend svým podmanivým zpěvem lákaly námořníky do záhuby. Herečka tak zvolila temnější pojetí tradičního kostýmu mořské panny. Série snímků vznikla u příležitosti Halloweenu.

Megan Foxová patří dlouhodobě k herečkám, které si potrpí na výraznou a někdy až provokativní estetiku. Do povědomí diváků se výrazně zapsala rolí Mikaely Banesové v akčním filmu Transformers z roku 2007. Později zaujala také v hororové komedii Bacha, kouše! (Jennifer’s Body, 2009).

Megan Foxová na Instagramu (listopad 2026)

V soukromí má Megan za sebou dvě výrazné vztahové kapitoly. S hercem Brianem Austinem Greenem známým ze seriálu Beverly Hills 90210 začala chodit v roce 2004, v roce 2010 se vzali a společně mají tři syny, Noaha, Bodhiho a Journeyho. Jejich manželství skončilo rozvodem, který byl dokončen v roce 2021.

Po rozchodu s Greenem se sblížila s muzikantem Machine Gun Kellym (vlastním jménem Colson Baker). V roce 2022 se zasnoubili, ke svatbě ale nikdy nedošlo. Jejich bouřlivý vztah definitivně skončil v roce 2024, kdy byla herečka těhotná. V březnu 2025 přivedla na svět jejich dceru Sagu Blade.

Podle posledních zpráv spolu nyní komunikují především kvůli společné péči o dceru. Foxová je podle zahraničních zdrojů momentálně nezadaná a soustředí se na své děti a práci. Odmítla OnlyFans a erotický obsah nabízí na vlastní platformě.

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