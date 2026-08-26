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Princ Harry se s rodinou vrátil do Británie, děti tu v září nastoupí do školy

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  17:30
Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v...

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026) | foto: Reuters

Princ Harry a Meghan Markle
Harry a Meghan na návštěvě Jordánska v únoru 2026. Meghan se opět spolehla na...
Meghan Markle a princ Harry
Meghan Markle a princ Harry během interview u Oprah
59 fotografií
Princ Harry a jeho manželka Meghan ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Důvod návratu do Evropy není jasný, mluví se o ztrátě popularity v USA i snaze o nápravu vztahu s králem. Oficiální povinnosti královské rodiny se jich týkat nebudou.

Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří již nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne, uvedl list The Daily Telegraph. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.

Skandály a kontroverze Harryho a Meghan: Šest let sporů, usmiřování a života za oceánem

Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny, uvedla agentura Reuters. Jejich děti, sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.

O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví. Harry mezitím však dal jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem – zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále čelí rakovině.

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026)
Princ Harry a Meghan Markle
Harry a Meghan na návštěvě Jordánska v únoru 2026. Meghan se opět spolehla na svůj oblíbený tichý luxus.
Meghan Markle a princ Harry
59 fotografií

Pár odjel do USA v roce 2020 poté, co se manželé vzdali oficiálních královských povinností, aby se mohli věnovat svým kariérám. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

Podle informací médií se však v posledních měsících vztahy s jeho panovníkem zlepšily. Jako důkaz vřelejších vztahů uvádí Reuters například návštěvu Harryho rodiny u Karla III., při které viděl britský král poprvé od roku 2022 svá vnoučata.

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