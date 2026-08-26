Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří již nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne, uvedl list The Daily Telegraph. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.
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Skandály a kontroverze Harryho a Meghan: Šest let sporů, usmiřování a života za oceánem
Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny, uvedla agentura Reuters. Jejich děti, sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.
O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví. Harry mezitím však dal jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem – zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále čelí rakovině.
Pár odjel do USA v roce 2020 poté, co se manželé vzdali oficiálních královských povinností, aby se mohli věnovat svým kariérám. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle Reuters zůstává i nadále velmi špatný.
Podle informací médií se však v posledních měsících vztahy s jeho panovníkem zlepšily. Jako důkaz vřelejších vztahů uvádí Reuters například návštěvu Harryho rodiny u Karla III., při které viděl britský král poprvé od roku 2022 svá vnoučata.