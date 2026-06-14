Pro vyzkoušení GLP-1 se herečka rozhodla na doporučení několika lékařů, kteří předpokládali, že by lék mohl pomoci s jejími dlouhodobými zdravotními potížemi. „Začala jsem užívat injekce na hubnutí, protože mi jeden lékař řekl, že by mi mohly pomoci zmírnit příznaky, s nimiž se potýkám prakticky celý svůj dospělý život,“ napsala.
Podle Bialikové ovšem přišla i po nejnižší možné dávce velmi silná reakce. „Píchla jsem si jednu injekci s nejnižší dávkou syntetického GLP-1 a říct, že jsem měla nežádoucí reakci, by bylo poněkud slabé slovo,“ uvedla.
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Popsala prudký průjem, nadýmání, křeče, bolesti těla i neschopnost udržet v sobě jídlo a tekutiny. „První dva dny jsem snědla možná jednu misku rýže a půlku banánu. Nedokázala jsem v sobě udržet ani nápoje s elektrolyty,“ dodala.
Po konzultaci s lékaři zjistila, že nevolnost, zvracení a průjem patří mezi známé vedlejší účinky této skupiny léků. Gastroenterolog ji navíc upozornil, že kvůli dlouhému působení přípravku mohou potíže přetrvávat ještě několik týdnů. Bialiková nakonec v léčbě nepokračovala a zbylých dávek se zbavila.
Příspěvek uzavřela úvahou o tlaku na hubnutí a vnímání vlastního těla. Přiznala, že ji během nejhorší fáze obtíží překvapila myšlenka: „Aspoň bys mohla zhubnout.“ Právě to jí podle jejích slov ukázalo, jak hluboko v ní zůstaly zakořeněné obavy o váhu i očekávání, se kterými se ženy, zvlášť v prostředí Hollywoodu, často potýkají.