Vědkyně a herečka Bialiková objevuje šamany a léčitele v cestě za zdravím

Mayim Bialiková má doktorát z neurobiologie a neurobioložku hraje i v seriálu Teorie velkého třesku. Tam coby vědkyně odmítá veškeré alternativní, nevědecké postupy. Ve skutečném životě je tomu ale otevřená.

Nyní se soustředí na nové přístupy ke svému zdraví. Zatímco se její syn chystá na vysokou školu, ona sama experimentuje s metodami, jak podpořit dlouhověkost. V rozhovoru pro Fox News Digital se podělila o svůj zájem o starověké tradice a alternativní přístupy.

„Mluvíme s lidmi o šamanech, o léčitelích, o energetické práci a snažíme se nějak pochopit vědu za tím. Ale také se snažíme pochopit, jak může náš obecný systém být podpořen věcmi, které byly dříve odmítány jako nesmysly, ale které jsou v mnoha případech součástí východních tradic už tisíce let,“ uvedla Bialiková.

„A dokonce i pojem jídla jako léku, což nazýváme například naturopatií nebo funkční nutriční naturopatií. Ájurvédská medicína používá jídlo jako lék už tisíce let. Západu trvalo nějakou dobu, než to dohnal, a částečně je to politická záležitost. Má to co do činění s dotacemi na všechny tyto věci. Jsem ráda, že se o tom učím nejen pro své zdraví a zdraví svých dětí, ale také abych to mohla sdílet s ostatními, aby lidé měli více informací,“ dodala.

Herečka se stala výkonnou producentkou připravovaného dokumentu Mom & Dad’s Nipple Factory a zároveň pokračuje ve svém podcastu Mayim Bialik’s Breakdown.

Tento podcast, který spustila v roce 2020 spolu s Jonathanem Cohenem, se věnuje zdravotní péči z vědeckého pohledu. Diskutují v něm o různých léčebných metodách včetně šamanismu a léčitelství.

Herečka, která nedávno odhalila, že podstupuje hyperbarickou terapii pro své autoimunitní zdravotní problémy, také zdůrazňuje, že mnoho žen, zejména v perimenopauzálním a postmenopauzálním věku, prochází podobnými problémy. Na jejím podcastu se často otevírají témata o významu stravy, myšlenkových vzorcích, práci a relaxaci, které podle Bialikové přispívají k celkovému zdraví těla.