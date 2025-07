Naše generace by se měla víc zaobírat sebehodnotou, říká Kintera ze Sbormistra

Jedna z hlavních rolí ve filmu Sbormistr patří vám. Jak těžké ji bylo získat? Co myslíte, že bylo pro režiséra hlavní kritérium k výběru?

Byl to můj druhý casting. V době, kdy jsem na něj šla, jsem už měla dotočený film Buko s Alicí Nellis. Že mě vybrali, mi řekli v den premiéry Buka v Lucerně. To byl ale hezký večer! Ve scénáři k Sbormistrovi byl dialog dvou sester a já se ho doma učila a měla pocit, že jsem přišla na to, jaká by sestra hlavní hrdinky mohla být. Je taková nejednoznačná, nejasná, možná rivalka a možná ochranitelská. A na tom castingu jsem to musela tak zahrát.

Pro Ondřeje Provazníka asi byla důležitá nějaká souhra a pochopení sesterského vztahu, spíše pohledem, očima, ale cítila jsem i napětí a chemii, že mi to s Kačkou dobře funguje. A Ondřej si mne asi vybral právě proto, že jsem postavě uměla dát rozměr, který potřeboval.

Karlovarská premiéra sklidila ve Velkém sále hotelu Thermal obrovské ovace. Na co jste v tu chvíli myslela?

To byl úžasný, krásný moment. Cítila jsem velké dojetí a málem měla na krajíčku z toho všeho, s jakými lidmi jsem tam stála. A v tu chvíli, co byl tak nekonečně dlouhý potlesk, mi vlastně nemohl zmizet úsměv z obličeje, protože se na mě všichni dívali a já cítila hrdost na Kačku a Ondřeje a na Jirku (Konečného). Na všechny, co za tím projektem stáli, že jsme skvělá parta, že jsme to dali a že je to něco unikátního, co se jen tak v životě vícekrát neopakuje. Ale chtělo se mi právě i brečet.

Z filmu se divák dozví, že jste natáčeli i v New Yorku. Jak na vás zapůsobila tato obrovská metropole? Přivezla jste si nějaký suvenýr?

Točit v New Yorku je sen a to se nám splnilo, takže já byla tak šťastná. A když jsme tam měli volné dny, tak jsme se snažili dělat ty nejvíc typické americké věci. S mojí kamarádkou Anežkou jsem si tam koupila tričko I LOVE NEW YORK, šly jsme do všech různých fastfoodů, které tam existují, na Empire State Building, na ta ikonická místa... Jednou jsme měli daný sraz na place a my byly zrovna někde uprostřed New Yorku a potřebovaly jsme se hrozně rychle dostat na místo srazu a tak jsme si stoply nějakého pána na turistickém kole. Vezl nás a my si pouštěly nahlas písničky a smály se, projížděly městem, které je plné tak neuvěřitelných bizarních scén. Prostě jako ve filmu.

Vzniklo ve vašem životě při natáčení filmu nějaké nové velké přátelství?

Určitě! Kdybych je všechny měla zmínit, tak to bude celá stránka! Na natáčení jsem se potkala třeba s Anežkou, tam jsme spolu byly pořád. A s Niki, se kterou jsem se znala už předtím, ale neměly jsme spolu žádný vztah a pak se z nás staly nejlepší kamarádky, což mi přijde nádherné. No a samozřejmě s Kačenkou, tu beru fakt jak ségru, trošku jsme spolu vyrostly na tom celém dlouhém natáčení. Potkala jsem tam hrozně moc fajn lidi a vytvořila si s nimi vztahy, které jen tak neskončí. Starala se tam o nás třeba Natálka, žena režiséra, která mi hodně přirostla k srdci.

Vše, co vidí divák na plátně, je autentické, včetně vašeho zpěvu. Máte talent, i ten herecký, přesto je pro vás herectví prý jen koníčkem.

Já studuju grafický design na Střední škole Václava Hollara. Díky škole jsem prošla výukou všech možných výtvarných technik.

Herectví jsem se nikdy neučila, ale chodily jsme s mojí sestrou Emmou osm let na dramaťák do ZUŠky, jezdily jsme na tábory, kde jsme dělali autorské divadlo. Taky jsem odmala až do přijímaček na střední chodila na gymnastiku. Byl to takový můj sen být gymnastkou. Třeba v San Francisku jsme s mámou našly obchod, kde prodávali dresy olympioniků a já si koupila ten americký. Strašně moc jsem chtěla být sportovkyně. Pohyb byl asi moje největší vášeň, contemporary dance dělám doteď.

Herectví mě baví a chtěla bych to dělat dál, ale sama pořád postupně zjišťuju, co vlastně dělat chci, kdo jsem a tak asi to hraní nazývám koníčkem, abych se na to moc neupnula. Když bude ale zájem a hezké projekty, ráda se vydám touhle cestou.

Maya Kintera v modelu návrhářky Martiny Pipkové Loudové

Váš otec Krištof Kintera je významný český výtvarník, maminka Denisa Václavová divadelní producentka a autorka. Souzníte spolu v pohledu na umění ?

Na umění jsem dlouho nevěděla, jak se dívat. I přesto, že v tom od malička žiju. Rodiče nás pořád brali po výstavách, divadlech a festivalech a já v tom prostě žila. S tátou a mámou jsem byla celé dětství v jejich práci, což znamenalo být v ateliéru nebo na festivalu. (smích) I kvůli tomu jsem podle mě měla nádherné dětství. Už si svůj život bez toho asi neumím představit, čím jsem starší, tím víc umění chápu a zajímá mě a baví. A to, že jsem najednou začala hrát ve filmech, bylo nečekané. Ale rodiče proti tomu nikdy nic neměli a podporovali mě vždycky ve všem. Samozřejmě nechtěli, abych hrála v reklamách, ale to ani já ne. S rodiči jsme na to měli vždy stejný názor. Točila jsem ale vždycky se zajímavými lidmi, v dobrých projektech. Jsem za to vděčná, že se mi to stalo.

Když tvoříte, co nejraději?

Tvořím tak všelijak. Píšu si deník, do kterého si zapisuju takové svoje texty, básničky, myšlenky, nápady, kresby. Můj sen je, že chci něco natočit, zkusit krátký film. To mě zajímá. Teď mě taky čeká divadelní projekt, budeme se zabývat sebehodnotou. Na to se moc těším, že vznikne zase nová parta lidí a budeme pracovat na představení a já se něco nového naučím.

Sebehodnota hraje důležitou roli v oblasti seberozvoje. Jak vlastně vaše generace vnímá tento fenomén?

Myslím si, že to je další téma, o kterém by se mělo více hovořit. Sebehodnotu vnímám tak, že by se měl mít člověk rád a nepochybovat nad sebou a tvořit si vztah a lásku k sobě samému. Aby si neprožil celý život s tím, že není dostatečný a dobrý. Pak může zjistit ke konci života, že to není vůbec pravda. Naše generace by se tím měla více zaobírat, aby jsme o sobě nepochybovali a dokázali dělat různé věci.

Ale přijde mi, že se to ale nedá nějak zjistit bytím na sociálních sítích nebo ujišťováním vnějšího světa, to může klamat nebo vytvářet přecenění. Já jsem se třeba teď vrátila z lezení z Alp, kam jsem hned po Varech odjela. Tak mě napadá, že lezení je třeba prostředek k tomu, jak být se sebou a chápat, kdo vlastně jsem. Když má člověk strach, nebo se mu do něčeho nechce, překonává sebe, tak je pro mě sebehodnota, že líp vím, kdo jsem, s čím bojuju nebo co mi dělá radost. A taky, že umím tvořit něco, aniž bych se srovnávala s ostatními. To, že si dovoluji dělat něco, co mne baví, tím se moje hodnota vždycky posiluje.

Jste představitelkou generace, která je svědkem technologické revoluce v oblasti umělé inteligence. Jak vy sama vnímáte tento fenomén?

Trošku se bojím, jak by se to mohlo zvrtnout. Protože umělou inteligenci už používají úplně všichni a některé věci bez ní nezvládáme. Tak mě zajímá, kam se to bude vyvíjet. Ale nejsem nějaký velký podporovatel toho, aby za nás tvořila.

Díky filmu Sbormistr jste si udělala výlet do doby, která se odehrává před třiceti lety. Máte ráda retro, které je dnes hodně v módě?

Mě bavilo, že jsem si v té době mohla zkusit žít. Ale, že by se mi to líbilo, se nedá úplně říct. Některé ty hairstyly, které jsem měla na hlavě, byly vtipné a zajímavé. No asi bych to už teď nenosila. A u oblečení to taky nebyla žádná sláva. Ale nesoudím to, byla to ta doba a i některé věci samozřejmě byly cool. Ale moje postava to zrovna nenosila. (smích)

Kde se vidíte vy sama za dalších třicet let?

Za třicet let nevím, to je na mne moc daleko. Spíš mám plány trochu teď a tady. Dokončit školu, maturitu, udělat si řidičák, jet na nějaký větší výlet, dostat se na vejšku a studovat, zkusit různé věci - scénografii, design, hraní, cestovat, osamostatnit se. Být chvíli úplně sama v cizím městě, vyzkoušet různé sporty, věci, které jsem ještě nikdy neokusila. Chtělo by se mi teď dělat všechno možné a třeba pak přijdu na to, co bych chtěla nejvíc. Ale nejdřív to musím všechno zkusit a ochutnat.