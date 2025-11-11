Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

Autor: ,
  9:52
Maya Hawke, herečka, která se proslavila hlavně díky seriálu Stranger Things, prozradila, že jí matka Uma Thurmanová dala v minulosti cenné rady ohledně práce s režisérem Quentinem Tarantinem. Zmínila prý především to, že slavný americký filmový scenárista a herec je „velmi ujetý“ na chodidla.
Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles,...

Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles, 6. listopadu 2025) | foto: ČTK

Z filmu Kill Bill
Uma Thurmanová ve žluté soupravě, neodmyslitelně spjaté s filmy Kill Bill
Ethan Hawke a jeho dcera Maya Hawke (Toronto, 11. září 2023)
Maya Hawke a Uma Thurmanová (New York, 25. října 2023)
50 fotografií

Sedmadvacetiletá dcera Ethana Hawka hrála v Tarantinově filmu Tenkrát v Hollywoodu (2019). „Matka mi před natáčením doslova řekla, abych měla pokud možno celou dobu na nohou boty,“ uvedla Maya Hawke se smíchem v podcastu Good Hang americké herečky a komičky Amy Poehlerové.

Maya Hawke a Uma Thurmanová (New York, 25. října 2023)

O dvaašedesátiletém Tarantinovi dlouhodobě koluje drb, že je foot fetišistou a extrémně ho vzrušují chodidla. V červenci 2024 Uma Thurmanová během rozhovoru pro pořad Late Night with Conan O’Brien uvedla: „Quentin dodnes tvrdí, že každý záběr mých nohou byl naprosto zásadní pro vyprávění příběhu.“

Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles, 6. listopadu 2025)
Uma Thurmanová ve žluté soupravě, neodmyslitelně spjaté s filmy Kill Bill
Ethan Hawke a jeho dcera Maya Hawke (Toronto, 11. září 2023)
Maya Hawke a Uma Thurmanová (New York, 25. října 2023)
50 fotografií

O’Brien poznamenal, že mnoho scén, které ve filmu Kill Bill ukazují její nohy, se zdá být pro děj poněkud zbytečných. Thurmanová poté doporučila O’Brienovi, aby se Tarantina přímo zeptal na jeho fascinaci, na což moderátor zareagoval slovy: „Budu během rozhovoru naboso a uvidíme, co bude.“

Foot fetiš (česky také „fetiš na nohy“) je poměrně častý druh sexuálního fetišismu, při kterém člověka vzrušují nohy – jejich vzhled, vůně, dotyk nebo různé činnosti. Může se to projevovat různými způsoby, například přitažlivostí k určitým částem nohy (prsty, chodidla, kotníky), vzrušením z obuvi (podpatky, punčochy, ponožky), touhou po dotýkání, líbání, masírování, nebo tím, že partner či partnerka používá nohy při sexuálních aktivitách.

Dcera Stevena Spielberga chce být pornohvězdou. Fetiš mi jde nejlépe, tvrdí

Maya Ray Thurman Hawke zahájila svou hereckou kariéru vedlejší rolí Jo Marchové v minisérii Malé ženy z roku 2017. Zahrála si i ve filmu Mainstream (2020), Pomsta na druhou (2022) nebo dabovala jednu z postav v animáku V hlavě 2 (2024). Nejvíce ji však proslavila role Robin v seriálu Stranger Things, který 26. listopadu odstartuje pátou sérii.

Rodačka z New Yorku se věnuje také modelingu. Už ve svých osmnácti letech nafotila kampaň pro známou britskou módní značku All Saints. Je starší ze dvou sourozenců, má bratra Levona (23) a sestru Clementine Jane (17).

Quentin Tarantino patří k nejvýraznějším režisérům moderní kinematografie. Přestože nikdy nestudoval filmovou školu, stal se ikonou světového filmu a držitelem několika Oscarů. Proslul osobitým stylem, který kombinuje v dialozích často černý humor, výrazné násilí a odkazy na popkulturu. Mezi jeho nejslavnější díla patří filmy Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained či Tenkrát v Hollywoodu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Emily Ratajkowski randí s francouzským režisérem, expartnerem známých zpěvaček

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)

Modelka a herečka Emily Ratajkowski (34) randí s francouzským režisérem Romainem Gavrasem (44). Ten je tvůrcem mnoha videoklipů a chodil dosud hlavně se zpěvačkami. Mezi jeho expřítelkyně patří Rita...

11. listopadu 2025

Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles,...

Maya Hawke, herečka, která se proslavila hlavně díky seriálu Stranger Things, prozradila, že jí matka Uma Thurmanová dala v minulosti cenné rady ohledně práce s režisérem Quentinem Tarantinem....

11. listopadu 2025  9:52

Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech

Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)

Hvězdy oblíbeného seriálu Stranger Things si momentálně užívají společné slavnostní premiéry páté řady úspěšné série, která bude k vidění od 26. listopadu. Jedna z hlavních hvězd, představitelka...

11. listopadu 2025  8:54

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Nejdůležitější je pro mě momentálně zdraví, přiznává moderátorka Saskia Burešová

Saskia Burešová (Praha, 14. července 2025)

Moderátorka Saskia Burešová (79) na křtu kalendáře Aleše Cibulky zavzpomínala na osudy hvězd třicátých a čtyřicátých let. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení pořadu Kalendárium a...

11. listopadu 2025

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

11. listopadu 2025

I v 95 letech zvládám kaskadérské kousky, vtipkuje herečka June Squibbová

Richard Roundtree a June Squibbová ve filmu Thelma (2024)

“Hollywood se výrazně změnil,” říká herečka June Squibbová (95), která je toho důkazem. Zatímco většina hereček její generace už dávno zmizela ze záře reflektorů a kamer, tato drobná dáma se po...

10. listopadu 2025

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

10. listopadu 2025  13:10

Chtěla bych dvě děti, Martin tlačí na tři, říká herečka Sára Donutilová

Sára Donutilová v Show Jana Krause (premiéra 12. listopadu 2025)

Herečka Sára Donutilová (31) se stala ambasadorkou neziskové organizace Dítě v srdci, která poskytuje poradenství a podporu při ztrátě miminka. Sama tuto tragickou událost s manželem Martinem...

10. listopadu 2025  11:47

Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Juan Carlos (vpravo) s otcem Donem Juanem a mladším bratrem Alfonsem. Snímek je...

Bývalý španělský král se poprvé otevřeně vyjádřil k rodinné tragédii. Jako teenager nešťastnou náhodou zastřelil svého mladšího bratra Alfonsa. Juan Carlos I., který nyní žije v Dubaji, vydal...

10. listopadu 2025  10:30

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

10. listopadu 2025  9:30

Jakmile smrděli kriminálem, šel jsem od nich, vzpomíná Kopta na devadesátky

Václav Kopta

„Čestmír by o sobě řekl, že je srdcař, že má rád kluky od fotbalu, že se snaží pomáhat dobré věci a holt občas musí přistoupit i k tvrdším metodám, když někdo nechce poslouchat. Ale jinak je to z...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.