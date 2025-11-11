Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

Sedmadvacetiletá dcera Ethana Hawka hrála v Tarantinově filmu Tenkrát v Hollywoodu (2019). „Matka mi před natáčením doslova řekla, abych měla pokud možno celou dobu na nohou boty,“ uvedla Maya Hawke se smíchem v podcastu Good Hang americké herečky a komičky Amy Poehlerové.
O dvaašedesátiletém Tarantinovi dlouhodobě koluje drb, že je foot fetišistou a extrémně ho vzrušují chodidla. V červenci 2024 Uma Thurmanová během rozhovoru pro pořad Late Night with Conan O’Brien uvedla: „Quentin dodnes tvrdí, že každý záběr mých nohou byl naprosto zásadní pro vyprávění příběhu.“
O’Brien poznamenal, že mnoho scén, které ve filmu Kill Bill ukazují její nohy, se zdá být pro děj poněkud zbytečných. Thurmanová poté doporučila O’Brienovi, aby se Tarantina přímo zeptal na jeho fascinaci, na což moderátor zareagoval slovy: „Budu během rozhovoru naboso a uvidíme, co bude.“
Foot fetiš (česky také „fetiš na nohy“) je poměrně častý druh sexuálního fetišismu, při kterém člověka vzrušují nohy – jejich vzhled, vůně, dotyk nebo různé činnosti. Může se to projevovat různými způsoby, například přitažlivostí k určitým částem nohy (prsty, chodidla, kotníky), vzrušením z obuvi (podpatky, punčochy, ponožky), touhou po dotýkání, líbání, masírování, nebo tím, že partner či partnerka používá nohy při sexuálních aktivitách.
|
Dcera Stevena Spielberga chce být pornohvězdou. Fetiš mi jde nejlépe, tvrdí
Maya Ray Thurman Hawke zahájila svou hereckou kariéru vedlejší rolí Jo Marchové v minisérii Malé ženy z roku 2017. Zahrála si i ve filmu Mainstream (2020), Pomsta na druhou (2022) nebo dabovala jednu z postav v animáku V hlavě 2 (2024). Nejvíce ji však proslavila role Robin v seriálu Stranger Things, který 26. listopadu odstartuje pátou sérii.
Rodačka z New Yorku se věnuje také modelingu. Už ve svých osmnácti letech nafotila kampaň pro známou britskou módní značku All Saints. Je starší ze dvou sourozenců, má bratra Levona (23) a sestru Clementine Jane (17).
Quentin Tarantino patří k nejvýraznějším režisérům moderní kinematografie. Přestože nikdy nestudoval filmovou školu, stal se ikonou světového filmu a držitelem několika Oscarů. Proslul osobitým stylem, který kombinuje v dialozích často černý humor, výrazné násilí a odkazy na popkulturu. Mezi jeho nejslavnější díla patří filmy Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, Django Unchained či Tenkrát v Hollywoodu.