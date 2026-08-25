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Všude musím mít občanku, říká představitel spartakiádního vraha Kocek

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  15:00
Herec Maxmilián Kocek (21) se proslavil rolí spartakiádního vraha Jiřího Straky, kterému v době vražd bylo pouhých šestnáct let. Role teenagerů a dokonce dětí dostává Kocek vzhledem ke své vizáži často. V Show Jana Krause prozradil, že po něm dokonce chtěli občanku, když šel s přítelkyní na film, který byl od 15 let.

„Já teď hraju všude třináctileté kluky. Třeba na Kampě teď hraju Miloše Formana v jeho dětství, od 7 do 14 let,“ říká Kocek. Mladistvá vizáž mu na základní škole překážela, ale teď to bere spíš jako výhodu, ačkoli musí často svůj věk dokazovat.

Maxmilián Kocek v Show Jana Krause (srpen 2026)
Maxmilián Kocek
Maxmilián Kocek s přítelkyní
KVIFF 2026, tisková konference k novému teenager filmu Brigáda, Jan Antonín Duchoslav, Hedvika Helena Peterková Heather, Olga Lopunová Maxmilián Kocek, Eliška Pytlounová
31 fotografií

„Já nemůžu bez občanky vyjít z domu. Kdybych ji neměl, tak jsem ztracený,“ říká Kocek. „S přítelkyní oba vypadáme mladší. Je nám přes 20, ale byli jsme spolu jednou v kině, už nám bylo přes 18 a šli jsme na film od 15 let a chtěli občanku,“ prozradil.

Jeho přítelkyní je už tři roky herečka Natálie Hejlové, s níž je nyní ve stejném angažmá. „Poznali jsme se na konzervatoři. Ji vzali na Kladno dřív, já jsem ani nevěděl, že na Kladně je divadlo. Moje slečna tam dostala angažmá a já se rozhodl ten den zkusit konkurz, že by byla sranda, kdybychom tam byli spolu. Tak jsme tam spolu, ale oni si nás nedali dohromady. Pak mi volal šéf a ptal se mě, jak znám dobře Natálku Hejlovou a já, že docela dobře. On je zeptal, jak moc dobře a já: Klidně ti ji můžu dát k telefonu,“ vzpomíná Kocek.

Myslel jsem, že mám na Straku moc hodnej obličej, roli mi nejdřív nedali, říká Kocek

„Za trest nám udělali, že jsme spolu rok nehráli. Začínáme až teď. Teprve zjistíme, jestli je to výhoda, až spolu začneme zkoušet,“ říká herec, jehož kariéru odstartoval především seriál Sex O’clock.

„Tam jsem hrál jednu z hlavních rolí, bylo mi 17 let a to mi otočilo život o 180 stupňů. Nikdy předtím jsem netočil, byla to první role před kamerou a najednou mě začali lidé poznávat a začaly chodit i jiné nabídky, já se odstěhoval od rodičů a začal žít sám na sebe,“ vzpomíná s tím, že brzy byl u rodičů zase zpátky.

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