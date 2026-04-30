Jako jediný Čech bodoval v Německu v pěvecké show. Občas je drzý, říká Maxova máma

Kristýna Behenská o synově talentu i svém zpěvu
PO KOM MÁ MAX TALENT
Podle všeho po tatínkovi, který podlehl vážné nemoci, když byly Maxovi dva roky. Když jsme po našem seznámení vyrazili na výlet a on začal zpívat v autě, jenom jsem zírala. Bylo to tak úžasné. Myslím, že by se tím mohl živit, ale zpíval jen pro radost.
JAK ZPÍVÁM JÁ
(hlasitě se rozesměje) Hrozně. Max mi říká: „Mami, prosím tě, ty zpívej, jen když budeme potřebovat vyhnat z baráku pavouky.“
Kristýna Behenská
„Nestydím se říkat, že mám šikovné děti. Jsem oba kluky hrdá. Jdou si za svým a dělají pro to maximum,“ říká učitelka němčiny z rokycanského gymnázia a střední odborné školy. Zatímco čtrnáctiletý Max si razí cestu k pěvecké kariéře, dvacetiletý Jonáš studuje na ČVUT. Rodina se přitom před lety musela vyrovnat s tragédií.
PROČ ŠEL DO SBORU
Přihlásila jsem Maxe v osmi letech, protože už jsme to nemohli poslouchat. Já, bratr Jonáš i prarodiče jsme mu opakovali: „Mlč, už nezpívej.“ Říkala jsem si, že ve sboru se vyzpívá a doma bude ticho. Spletla jsem se.
CO ŘÍKÁM JEHO ÚSPĚCHU
Že se dostal do finále, považuju za zázrak. Ne že bych mu nevěřila, ale hlásí se tisíce dětí. Narazíte na spoustu talentů. Musíte být připraveni na intenzivní průběh. Soutěž zabrala devět měsíců, součástí je několik týdenních pobytů v Německu, kdy téměř nemáte volno. A musíte umět perfektně anglicky nebo německy. Stejně tak doprovod.
KDO HO VOZÍ DO PRAHY
Už to zvládá sám. Ze školy jde na vlak a jede rovnou do Prahy na muzikálovou zkoušku.
(Max: Mám tam hodně kamarádů, kteří mě i doprovázejí na nádraží. A navíc se mnou jezdí ještě kamarád z Plzně.)
Max je hodně samostatný, hodně věcí si umí zařídit sám.
CO SPOLU PODNIKÁME
(Max se ujme slova: Učíme se na testy, což je moje neoblíbená aktivita.)
Kvůli soutěži hodně zameškal, tak se mu snažím trochu pomoct, ale jak slyšíte, není to žádoucí. Zároveň musím říct, že na to, jak je vytížený, má ve škole skvělé výsledky. Ale abych se vrátila k otázce, rádi spolu chodíme na muzikály či koncerty. Já jsem díky němu začala být kulturní člověk.
ČÍM MĚ TROCHU ZLOBÍ
I díky všem aktivitám nemá čas prožívat extrémní pubertu, takže u nás vládne docela klid. Občas mě ale přece jen nadzvedne tím, že má na všechno odpověď. Ale opravdu úplně na všechno a vždycky. Když to shrnu, občas je trochu drzý.
DO ČEHO SE CHCI PUSTIT
Už delší dobu mě láká fly jóga. Nebo se jí taky říká létající. Člověk je při ní zavěšený v šátku. Taky by mě lákal kurz tance. I díky tomu, že už žádnému synovi nedělám taxikáře, mám času dost, ale je to se mnou těžké. Vždycky pro něco hodně zahořím a po pár měsících nadšení začne opadávat, až úplně skončím.
Max Oliver Behenský nejen o úspěchu v Německu
KDY JSEM ZAČAL ZPÍVAT
Mamka říká, že jsem zpíval dřív, než jsem se naučil mluvit. Jako malinký jsem pořád zpíval dětské písničky, pořád.
(Kristýna: Zkoušel i anglické, což bylo dost komické. Do všeho totiž vkládal svůj herecký um.)
V osmi jsem začal chodit do sboru a na sólový zpěv, kam chodím dosud. Když mi bylo asi jedenáct, učitelka zpěvu mě přihlásila na jednu soutěž a já vyhrál.
Max Oliver Behenský
Dosáhl ohromného úspěchu. Nedávno se dostal až do dvanáctičlenného finále prestižní pěvecké soutěže The Voice Kids Germany, kde je obrovská mezinárodní konkurence. „Postup do finále je pro mě jako vítězství,“ říká žák osmé třídy Základní školy Jižní předměstí v Rokycanech, který se vedle zpěvu věnuje i muzikálovému herectví a dabingu.
JAKÝ ZKOUŠÍM MUZIKÁL
V dětských studiích, která fungují pod pražským Divadlem Hybernia, zkoušíme od loňského léta muzikál Dorotka a klokan. Hlavní hrdinka se ztratí a na své cestě v doprovodu klokana potká řadu zvířat. Já mám dvě role – Dorotčina tátu a ptakopyska, u kterého se můžu vyřádit. Premiéra bude v červnu.
JAK TO MÁM S DABINGEM
Neskutečně mě baví. K dabování jsem se dostal přes jeden hudební festival, kde jsem vyhrál soutěž a o rok později tam díky tomu zpíval jako host. Měl jsem po boku sbor a jeden jeho člen mi dal nabídku na dabování. Už jsem namluvil, případně nazpíval několik postav v dětských seriálech.
KAM PŮJDU PO ZÁKLADCE
Chci jít do Prahy na Konzervatoř Jaroslava Ježka, zajímá mě popový zpěv a muzikálové herectví. Jednou bych tyhle disciplíny rád propojil a profesionálně se věnoval oběma.
KOLIK UŽ MÁM PÍSNIČEK
Jedna mi vyšla asi ve dvanácti, dvě další snad brzy vyjdou. U jedné jsem se podílel na textu a už v květnu bych ji měl jet nahrát do studia. Druhou napsal textař zpěvačky Terezy Maškové.
MŮJ VZTAH S MAMKOU
Je můj anděl strážný, absolutně nejdůležitější člověk na světě.
(Kristýna: Hodně si cením, jak Max dokáže projevit emoce. Vůbec se nestydí mě na veřejnosti obejmout nebo mi říct, že mě má rád. I s Jonášem máme všichni tři úžasné vztahy. Snažila jsem se z kluků vychovat slušné lidi a myslím, že se mi to povedlo.)
V ČEM JSEM PO NÍ
Myslím, že jsem stejně tvrdohlavý.
(Kristýna: Souhlasím.)
Rychle se naštvu.
(Kristýna: Tohle ale po mně nemáš.)
Jsem asi spíš po taťkovi. Co mi mamka i další vyprávějí, byl hodně upovídaný, rád bavil lidi.
(Kristýna: Byl velice společenský, ale doma byste to do něj neřekli. Max je úplně stejný.)
NA CO MÁME JINÝ NÁZOR
Mamka by mě pořád z něčeho zkoušela, neustále mi opakuje, abych se učil.
(Kristýna: Každé dítě by se mělo do školy připravovat, i když to třeba nepotřebuje, aby se naučilo učit se.)
Prostě učitelka.