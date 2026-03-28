Matyáši, jaké atributy podle vás, Muže roku, má splňovat finalista, co by toužil vyhrát titul v letošním roce?
Samozřejmě musí být vysportovaný, charismatický a za mě to musí být sympaťák. To jsou asi hlavní atributy. A musí se umět dobře prezentovat.
Vy máte za sebou i zahraniční soutěž. Jaké jste si odnesl zkušenosti?
Já musím říct, že to bylo super, protože to byl takový tábor s klukama, kteří jsou sportovci. Všichni se věnují nějakým sportům, protože samozřejmě logicky musí, když jsou v této soutěži.
Bylo to super, protože jsou to lidi třeba z padesáti zemí světa, to se jen tak nepoštěstí. A jsi dva, tři týdny někde v exotice a je to taková škola v přírodě.
Já třeba do dneška mám z toho kontakty a kámoše, se kterými si občas píšeme. Dokonce jeden kamarád Michael z Libanonu za mnou byl i v Praze.
Udržujete si formu a je to svým způsobem antistres pro vaši duši?
Stoprocentně. Já sportuji celý život, takže pro mě je to takový mentální oddych. Když mám spoustu věcí mimo, tak sport je pro mě ventil. Člověk vypne a zregeneruje nebo zrestartuje.
Když člověk otevře TikTok, tak několikrát vyskočíte v reklamě na jeden strojek a je tam slyšet: „Zastřihujte a tvarujte.“
Fakt? (smích) Tak to ani nevím už.
Jaký to byl pro vás kšeft? A přemýšlíte nad tím, že hned začne lidem šrotovat: „On dělá vlastně reklamu na holení intimních partií.“
Cože? Tak to se musím podívat, to nevím teda. (smích) Tak jako holím se, to je jasný, jako každý chlap, ne snad?
Teď se tomu říká looksmaxxing. Předtím se říkalo, že byl člověk metrosexuál. Jak byste popsal sám sebe, coby člověka, který se o sebe stará?
Já jsem vždycky byl takový, že jsem se o sebe staral nějakým způsobem, ale teď po třicítce musím říct, že jsem začal používat i krémy na obličej, takže nějakou kosmetiku. Na stupnici od jedné do deseti jsem třeba šest, si myslím. Není to úplný přepal, ale furt jsem tak nějak chlap.
V hlavě jsem měl úplně prázdno, řekl po vítězství Muž roku Hložek
Kdo se koukne na reportáž, tak uvidí, že máte vkus, že se vyznáte, protože high fashion je určitě nákladově dražší než kosmetika ve vašem případě.
To stoprocentně. Mně se dokonce jedna kosmetická značka ozvala v rámci spolupráce, že chtěli nějakého chlapa, který se o sebe stará. Takže to je mi vlastně sympatické, že to působí tak, že se o sebe starám, že se zajímám o módu, což se zajímám, to mě baví strašně.
Když u vás doma dojde na dámskou návštěvu, jsou ty holky fascinované, co najdou za skvosty, co se módy týče?
Většinou se diví, že mám tolik bot, protože na boty jsem trošku ujetý. Takže jo, občas tam jsou údivy, ale ono těch návštěv zas tolik není.
Jaké atributy musí dáma splňovat podle vás, aby se neříkalo, že je „koště“?
To někdo řekne o holce? To snad ne. A co musí splňovat? Vizáž i osobnost? Tak sportovně založená dáma, slečna, žena, za mě je super. Když má zdravý životní styl, věnuje se sobě, aby vypadala dobře, aby se cítila dobře. Já myslím, že obecně dámy jsou všechny krásné. Každá je samozřejmě krásná jinak.
Když začne hrát jakákoliv tátova písnička, znáte slova od A do Z, ať už jde o Dianu nebo Holky z naší školky?
To je taková automatika už pro mě, jak to mám fakt od mala všude a furt. Už to neberu, že bych nad tím musel vůbec přemýšlet, je to prostě normální věc.
A kámoši vás do toho nehecujou?
Hecujou furt! To snad nikdy neskončí. (smích) Teď mě hecujou i do mých písniček, ale občas se samozřejmě stane, že zahraju někde tátu. Teď jsem byl nedávno na jednom vysílání u Koťáka a byl tam můj kámoš Martin Vévoda a ten mě tam samozřejmě před natáčením vyhecoval, abych šel za ním na pódium a zpíval tátovy Holky z naší školky. Takže ani na veřejný akci se tomu nevyhnu, ale tak nějak s tím žiju a je to v pohodě.