Ketaminová královna dostala 15 let. Matthewovi Perrymu prodala smrtelnou dávku

Čtyřiapadesátiletého Perryho našli mrtvého v jeho domě v Los Angeles v říjnu 2023. V prosinci úřady oznámily, že jeho úmrtí souviselo s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů.
Perry podle zjištění vyšetřovatelů podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků, podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.
Úřady v případě úmrtí někdejší hvězdy populárního seriálu Přátelé obvinily pět lidí včetně Jasveen Sanghy. Ta podle AFP spolupracovala s prostředníkem na prodeji pěti desítek lahviček ketaminu Perryho osobnímu asistentovi, který mu dodanou látku injekcí aplikoval. Učinil tak i v den, kdy herec kvůli předávkování zemřel.
|
Loni v prosinci soud v Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení lékaře Salvadora Plasenciu, který se podle agentury AP přiznal k nelegálnímu prodeji velkého množství ketaminu Perrymu, ačkoli mu podle úřadů nedodal dávku, která ho zabila. Jinému lékaři - Marku Chavezovi - soud uložil osmiměsíční domácí vězení.
|
29. října 2023