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Matthew McConaughey přiživil spekulace, že je Woody Harrelson jeho bratr

  10:20
Woody Harrelson a Matthew McConaughey

Woody Harrelson a Matthew McConaughey | foto: ČTK

Woody Harrelson a Matthew McConaughey
Woody Harrelson a Matthew McConaughey
Levi McConaughey a jeho otec Matthew McConaughey v Torontu (5. září 2025)
Matthew McConaughey v Torontu (5. září 2025)
23 fotografií
Matthew McConaughey znovu upozornil na dlouholeté dohady, že jsou s Woodym Harrelsonem více než jen blízcí přátelé. Šestapadesátiletý oscarový herec zveřejnil k Harrelsonovým pětašedesátým narozeninám starší fotografii, na níž se objímají. „Od jiné matky? Všechno nejlepší, bratře,“ napsal na Instagramu.

Spekulace začaly poté, co McConaugheyho matka Harrelsonovi řekla, že znala jeho otce, čímž naznačila někdejší románek, který měla mít v západním Texasu. Herečtí kolegové později dospěli k tomu, že Harrelsonův otec byl na propustce přibližně v době, kdy se McConaugheyho rodiče podruhé rozváděli.

Herci dosud nepodstoupili test DNA, který by případné biologické příbuzenství potvrdil. Harrelson by chtěl znát odpověď, McConaughey však váhá. Výsledek by totiž mohl změnit jeho chápání vlastní rodinné minulosti i vztah k otci, který jej vychoval.

officiallymcconaughey

from another mother?
Happy birthday brother.

23. července 2026 v 15:41, příspěvek archivován: 25. července 2026 v 11:23
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Dohady se staly inspirací pro nový osmidílný komediální seriál Brothers, který měl na Apple TV premiéru 23. září. McConaughey a Harrelson v něm ztvárňují fiktivní verze sebe samých a působí také jako výkonní producenti. Jejich dlouholeté přátelství v příběhu naruší odhalení dávného tajemství: mohli by být bratři.

„Moje děti mu říkají strýčku Woody. Jeho děti mi říkají strýčku Matthew a tak dále. Když se podíváte na naše fotografie, moje rodina si u mnoha jeho snímků myslí, že jsem na nich já. Jeho rodina si u mnoha mých snímků myslí, že je na nich on,“ řekl McConaughey v roce 2023.

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