Hvězda seriálu Ztraceni se na čas ztratila. Proč Matthew Fox přestal s hraním?

Deset let nazpět to vypadalo, že má velice slušně našlápnutou hereckou kariéru – díky několikaletému účinkování v seriálu Ztraceni se stal oblíbencem diváků a co nevidět mohl nastoupit do dalších, ještě větších projektů. Matthew Fox se však vydal opačným směrem.
„Dospěl jsem k dojmu, že je na čase začít se opravdu pořádně věnovat rodině,“ zdůvodnil své rozhodnutí reportérům magazínu Variety. Ti jej zastihli na premiérovém vysílání The Madison, nového pořadu z tvorby scénáristy Taylora Sheridana.
Na Foxe totiž doma čekali synové Byron a Kyle, které má s manželkou Margheritou Ronchiovou. „Už tak jsem zmeškal kus jejich dětství, protože jsem kvůli Ztraceným a následným filmům trávil všechen čas natáčením nebo propagací. Byl to ten pravý čas se vzdálit a místo toho být s lidmi, na kterých mi záleží v tomhle světě ze všech nejvíce,“ vysvětluje rodák z pensylvánské farmy.
K televizi se vrátil až v roce 2022, a to v krátkém seriálu Poslední světlo, načež se o rok později objevil v komediální sérii Z*A*J*A*T*C*I. Když za ním pak se svou nabídkou přišel Taylor Sheridan, dle svých slov na ni rád kývnul. „Po čase se mi už trochu stýskalo po vyprávění příběhů,“ říká Fox.
Seriál The Madison sleduje osudy rodiny z New Yorku, která se přestěhovala do údolí řeky Madison v Montaně. Sheridan, jehož nejznámějším dílem je pravděpodobně nedávno završený westernový seriál Yellowstone, již mnohokrát prokázal talent pro tvorbu napínavých, avšak zároveň ryze lidských příběhů. A jak se zatím zdá, něco podobného mohou diváci čekat i tentokrát.
Podle magazínu EW půjde o emotivní studii na téma zármutku a lidské blízkosti. Zámožná Newyorčanka Stacy přijde při letecké nehodě o manžela a o švagra, a tak se s dětmi rozhodne začít nový život v Montaně. Fox v seriálu hraje postavu venkovského samotáře Paula, zatímco v roli Stacy se objeví herečka Michelle Pfeifferová.
Fox přitom už v minulosti sám koketoval s nápadem přestěhovat se i s rodinou na venkov. „Nějaký čas jsme řešili, že bychom se přesunuli na čas do Oregonu. Mám rád rybaření, výlety a lyžování, hory a čerstvý vzduch – a v Oregonu by tohle všechno bylo v dojezdové vzdálenosti,“ zmínil v rozhovoru pro magazín People z roku 2008. „Zatím na to ještě nedošlo, je mi dobře tam, kde jsem. Ale jestli nastanou nějaké potíže, Oregon mám na mušce.“