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Hraji jen pro peníze, abych měl na zaplacení účtů, tvrdí Matt LeBlanc
Joey se nedělil o svoje jídlo a v posledních letech to vypadalo, že jeho představitel Matt LeBlanc taky ne. Podle serveru Radar online měl loni přes 120 kilogramů, čímž riskuje cukrovku i kardiovaskulární onemocnění.
Všimla si toho i fitness nadšenkyně Jennifer Anistonová. „Stejně jako většina Mattových přátel, i Jen si o něj dělá starosti. Je úplně mimo formu a ona je přesvědčená, že by svůj život změnil, kdyby přijal správný způsob myšlení a poslechl její rady,“ řekl Radaru zdroj z hereččina okolí.
Anistonová propaguje svůj fitness program, který příliš „nezatěžuje tělo, baví a přináší výsledky“ i na svém Instagramu.
„Je to citlivá situace, protože je to tvrdohlavý člověk, se kterým se o těchto věcech těžko mluví,“ vysvětlil zdroj. Hercův mluvčí pak vyvrátil, že by LeBlanc od Anistonové dostával rady ohledně cvičení a prohlásil, že hercova váha neohrožuje jeho zdraví.
LeBlanc už se nemusel léta hlídat kvůli kameře. Odešel prakticky do hereckého důchodu a věnuje se svému podnikání - vlastní autosalon s luxusními ojetými vozy v Los Angeles. Vždy byl známý svou vášní pro automobily, což mu vyneslo i roli moderátora slavného pořadu Top Gear. Naposledy hrál v seriálu Pán a jeho plán roce 2020.
Podle serveru Hello Magazine se ale před kameru vrací. Připravuje kriminální seriál Flint, jehož premiéra je naplánována už na sezonu 2027/2028. LeBlanc v něm má zároveň působit jako výkonný producent.
Seriál, který je v současné době prezentován jako drama, představuje pro hvězdu vzácný odklon od jeho obvyklých komediálních rolí. Ztvární v něm vyhořelého detektiva losangeleské policie, který stojí na prahu odchodu do důchodu. Když mu město nečekaně prodlouží službu o pět let, snaží se nechat se vyhodit tím, že porušuje pravidla a neposlouchá rozkazy, jenže se díky tomu nechtěně stane lepším policistou.