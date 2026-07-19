Mezi hosty na svatbě Mattyho Healyho byla zpěvačka Charli XCX, modelka Emily Ratajkowski a nechyběli členové Healyho kapely The 1975, která zahrála pro nevěstu a hosty na následné oslavě.
Bechtelová měla na sobě objemné bílé šaty s výstřihem ve tvaru srdce, tvarovaným živůtkem a dlouhými volánky.
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Novomanželé se zřejmě usadí v Kalifornii, odkud Bechtelová pochází. Stěhování do Healyho rodné Británie podle zdrojů deníku Daily Mail neplánují.
Matty Healy v roce 2023 randil se zpěvačkou Taylor Swiftovou. Ta si před pár týdny vzala během honosné svatby v Madison Square Garden v New Yorku Travise Kelce.
Podobné načasování není podle blízkých páru překvapivé. „Začali s těmito lidmi chodit ve stejnou dobu, takže to není neobvyklé,“ řekl zdroj deníku Daily Mail.