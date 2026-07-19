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Expřítel Swiftové Matty Healy se oženil pár týdnů po ní. Vzal si modelku

Autor:
  13:30
Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)

Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)
Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)
Britská kapela The 1975
Na seznam sexy hlodavců patří i herec a zpěvák Matty Healy.
23 fotografií
Zpěvák skupiny The 1975 Matty Healy (37) se oženil. V sobotu si vzal modelku a hudebnici Gabbriette Bechtelovou (28) v rezidenci Castillo del Lago, kterou dřív vlastnila zpěvačka Madonna.

Mezi hosty na svatbě Mattyho Healyho byla zpěvačka Charli XCX, modelka Emily Ratajkowski a nechyběli členové Healyho kapely The 1975, která zahrála pro nevěstu a hosty na následné oslavě.

Bechtelová měla na sobě objemné bílé šaty s výstřihem ve tvaru srdce, tvarovaným živůtkem a dlouhými volánky.

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Novomanželé se zřejmě usadí v Kalifornii, odkud Bechtelová pochází. Stěhování do Healyho rodné Británie podle zdrojů deníku Daily Mail neplánují.

Matty Healy v roce 2023 randil se zpěvačkou Taylor Swiftovou. Ta si před pár týdny vzala během honosné svatby v Madison Square Garden v New Yorku Travise Kelce.

Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)
Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)
Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)
Britská kapela The 1975
23 fotografií

Podobné načasování není podle blízkých páru překvapivé. „Začali s těmito lidmi chodit ve stejnou dobu, takže to není neobvyklé,“ řekl zdroj deníku Daily Mail.

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