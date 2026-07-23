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Při natáčení Odyssey zastupovala herce Matta Damona 137 cm vysoká kaskadérka

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  8:00
Americký herec Matt Damon (55) prozradil překvapivou zákulisní zajímavost z natáčení filmu Odyssea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka Devyn Daltonová, jejíž svalnaté paže ho natolik ohromily, že na ně dodnes vzpomíná.

Matt Damon zavzpomínal na natáčení, v němž ztvárnil legendárního hrdinu ve filmu Odyssea. V podcastu Happy Sad Confused prozradil, že ho při části náročných scén zastupovala žena. Její fyzická kondice na něj udělala takový dojem, že ji veřejně vyzdvihl.

Kanadská kaskadérka Devyn Daltonová (2026)
Matt Damon ve filmu Odyssea (2026)
Kanadská kaskadérka Devyn Daltonová (2026)
Jimmy Gonzales, Matt Damon a Himesh Patel ve filmu Odyssea (2026)
49 fotografií

„Když jsme natáčeli záběry Laistrygonů s využitím vynucené perspektivy, byli tam kaskadéři, kteří všichni měřili přibližně 213 centimetrů. Mojí dublérkou byla 137 cm vysoká žena, kaskadérka, která měla nejúžasnější paže, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl herec.

Damon zavzpomínal i na jejich setkání na place. Kaskadérce osobně poděkoval za práci, kterou při natáčení odvedla. Objevila se ve scéně, v níž se nad Odysseem tyčí obři Laistrygoni. „Ve filmu to byly téměř ze sta procent moje paže. Člověk musí přiznat zásluhy tomu, komu náleží,“ vtipkoval.

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Později vyšlo najevo, že Damonovou dublérkou byla kanadská kaskadérka Devyn Daltonová. Ta na svém instagramovém profilu zveřejnila fotografie z natáčení a napsala, že bylo pro ni velkou ctí zastupovat oscarového herce ve snímku Christophera Nolana.

Zkušená kaskadérka se podílela na řadě známých filmů a seriálů, mimo jiné na The Last of Us, Percy Jackson a Olympané, Pádu domu Usherů, X-Men: Dark Phoenix nebo filmu Království Planeta opic.

Damon už dříve označil práci na filmu Odyssea za jednu z nejvděčnějších zkušeností své herecké kariéry. Vyzdvihl také režiséra Christophera Nolana, který podle něj i tentokrát vsadil především na reálné kulisy a praktické efekty místo natáčení před zeleným plátnem.

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Matt Damon patří k nejvýraznějším hollywoodským hercům své generace. Celosvětově se proslavil filmem Dobrý Will Hunting, za jehož scénář získal spolu s Benem Affleckem Oscara. Diváci ho znají také jako agenta Jasona Bournea nebo z filmů Marťan, Interstellar, Air: Zrození legendy či série Dannyho parťáci.

V soukromí je od roku 2005 ženatý s Lucianou Barrosovou. Společně vychovávají tři dcery a Damon je také nevlastním otcem její nejstarší dcery z předchozího vztahu. O svém rodinném životě mluví jen výjimečně a dlouhodobě si chrání soukromí.

ANKETA: Půjdete na Nolanovu Odysseu do kina?

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