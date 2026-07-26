Matt Damon se pochlubil sexy manželkou a dcerami. Prozradil, co už nikdy neudělá

Aby se připravil na roli legendárního řeckého krále, který po trojské válce dlouhých 20 let hledá cestu zpět ke své ženě a synovi, Damon kompletně změnil svůj životní styl. „Šlo spíš o to dostat se do opravdu dobré fyzické kondice. To v podstatě znamená změnit stravu, prostě úplně změnit životní styl,“ řekl a dodal, že musel velmi pečlivě přemýšlet o svém jídelníčku a mimo jiné vyřadil lepek.
Natáčení filmu, který vznikl podle slavné Homérovy básně, popsal Damon jako náročné. „Tento film byl zdaleka nejtěžším a nejnáročnějším filmem, na kterém jsem se kdy podílel,“ řekl.
Produkce probíhala v pěti zemích – na Islandu, ve Skotsku, Řecku, Itálii a Maroku – a podle herce celý proces více připomínal dobrodružnou výpravu než klasické filmové natáčení. „Opravdu to připomínalo spíš nějakou expedici,“ popsal Damon náročné podmínky.
Herec ocenil především přístup režiséra Christophera Nolana, který podle něj nikdy nestál stranou. „Když vám byla zima a byli jste promočení, stačilo se otočit a Chrisovi byla taky zima a byl promočený, stejně jako vy. Prožíval to s vámi,“ řekl Damon.
Přestože natáčení bylo velmi náročné, vzpomíná na něj s radostí. „Na konci každého týdne už všichni jeli na doraz. Pak jsme si hrdě řekli: Dobře, další týden za námi. A já jsem šel domů jako všichni ostatní, prostě jsem spal, odpočinul si a připravil se na pondělí. Miloval jsem každou minutu,“ prohlásil.
Největší odměnou byla pro oscarového herce ale reakce jeho rodiny. Damon prozradil, že jedna z jeho dcer jeho filmy obvykle příliš nesleduje a ráda si z něj dělá legraci. Po zhlédnutí filmu Odyssea se ale podle něj stalo něco neobvyklého. „Na konci se ke mně otočila a řekla: Tati, jsem na tebe pyšná,“ prozradil a se smíchem dodal: „Nikdy nic takového neřekla, protože spolu spíš vtipkujeme. V tu chvíli jsem si říkal: Stálo to za to.“
Se svými dcerami, které má s manželkou Lucianou, se herec samozřejmě ukázal i na londýnské premiéře filmu.
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4. července 2026