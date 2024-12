Supermana jsem si nezahrál kvůli tomu, že jsem gay, tvrdí Matt Bomer

Texaský rodák Matt Bomer se začal před kamerami vyskytovat po roce 2000. Během své kariéry dokázal diváky i režiséry zaujmout nejen hereckým výkonem, ale také pohlednou tváří. Přestože se dnes může pyšnit nejedním pracovním úspěchem, ne všechno se mu vydařilo.

Během podcastu The Hollywood Reporter’s Awards Chatter uvedl, že byl vážným kandidátem na hlavní roli v nakonec nenatočeném filmu Superman: Flyby od režiséra J. J. Abramse. „Ten konkurz se protáhl na měsíc, chodil jsem tam znovu a znovu,“ vzpomíná. V seriálu U nás ve Springfieldu, kde tou dobou hrál, producent Bomera ochotně vyškrtnul, aby tak měl na roli Supermana volno.

Všechno prý nasvědčovalo tomu, že je pro režiséra kandidátem číslo jedna, a dokonce s firmou Warner Brothers podepsal smlouvu na tři filmy. Producenti mu však roli nakonec nedali – a Bomer je přesvědčen, že se tak stalo kvůli jeho homosexuální orientaci.

Matt Bomer a jeho partner Simon Hall na amfAR Inspiration Gala (Los Angeles, 29. října 2015)

„Takhle to chápu já. Nevím, jak, proč, nebo kdo (to zapříčinil). V té době to každopádně ještě bylo něco, co mohlo být v herecké branži použito proti vám,“ tvrdí. Veřejně přitom svou orientaci oznámil až o mnoho let později v roce 2012.

Tomu, že to tak skutečně bylo, nasvědčuje i rozhovor s herečkou Jackie Collinsovou, která ve stejném roce uvedla, že někteří lidé o Bomerově orientaci v té době již věděli. „Někdo ho zjevně neměl rád a řekl o něm, že je gay. A tak jej producenti neobsadili. Čistě jen kvůli orientaci,“ sdělila americkému magazínu Advocate, který se zaměřuje na práva LGBTQ.

Přestože se této role herec nedočkal a stejně tak se diváci nedočkali ani filmu jako takového, do jisté míry si sen o Supermanovi přeci jen splnil. V roce 2013 dostal možnost nadabovat tuto postavu v animovaném filmu Neporazitelný Superman.