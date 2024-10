První rande nám zařídila Verča Kubařová, vzpomíná manželka Matouše Rumla

Matouš Ruml V divadle i před kamerou má práce nad hlavu. Po pěti letech se vrátil do Ulice jeho fyzikář David. Televizním divákům se vryl do paměti především jako Lexa v sitkomu Comeback. V roce 2019 si dotančil pro druhé místo ve StarDance. „Doklopýtal jsem do finále,“ směje se devětatřicetiletý Matouš. Je držitelem Ceny Thálie pro herce do 33 let.