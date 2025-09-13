Do širokého povědomí se pak dostal díky sitcomu Comeback a přicházely další role, a nejen před kamerou. Z nejnovějších divadelních počinů jmenujme představení Forman na Letní scéně Musea Kampa a inscenaci Drazí rodiče, kterou nazkoušel s Divadlem Verze. Inscenaci můžeme zhlédnout na prknech Divadla v Celetné.
Na divadelních prknech jste stál už jako šestiletý, pokud se nepletu. Pamatujete si na ten okamžik, kdy jste si řekl: „Budu dělat divadlo!“
Pamatuju si spíš ten moment, kdy jsem si řekl, že herectví půjdu studovat. A to bylo hned, jakmile jsem se dozvěděl, že existuje herecká škola.
Hleděla z balkonu a já jako Romeo byl pod ním. A najednou jsem si nemohl vzpomenout na první verš a jen jsem tam tak stál, přihlouple se usmíval a dobrých pět minut jsem nic neříkal.