Průmyslovka byla životní zkouška, líčí Matouš Ruml svou cestu k herectví

Premium

Fotogalerie 22

Všechno začalo v Dětském divadelním studiu, kam Matouše Rumla před více než třiceti lety přivedla maminka. | foto: Jana Pertáková

Alida Horváthová
  17:00
Všechno začalo v Dětském divadelním studiu, kam Matouše Rumla před více než třiceti lety přivedla maminka. Hraní ho uchvátilo, z „kroužku“ se pak postupem času stala záliba daleko hlubší, až se rozhodl pro konzervatoř. „Bylo to pro mě logické vyústění a jediné řešení, protože mě dramaťák tak bavil, že jsem si neuměl představit nic jiného,“ říká s úsměvem sympatický herec.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Do širokého povědomí se pak dostal díky sitcomu Comeback a přicházely další role, a nejen před kamerou. Z nejnovějších divadelních počinů jmenujme představení Forman na Letní scéně Musea Kampa a inscenaci Drazí rodiče, kterou nazkoušel s Divadlem Verze. Inscenaci můžeme zhlédnout na prknech Divadla v Celetné.

Na divadelních prknech jste stál už jako šestiletý, pokud se nepletu. Pamatujete si na ten okamžik, kdy jste si řekl: „Budu dělat divadlo!“
Pamatuju si spíš ten moment, kdy jsem si řekl, že herectví půjdu studovat. A to bylo hned, jakmile jsem se dozvěděl, že existuje herecká škola.

Hleděla z balkonu a já jako Romeo byl pod ním. A najednou jsem si nemohl vzpomenout na první verš a jen jsem tam tak stál, přihlouple se usmíval a dobrých pět minut jsem nic neříkal.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Průmyslovka byla životní zkouška, líčí Matouš Ruml svou cestu k herectví

Premium

Všechno začalo v Dětském divadelním studiu, kam Matouše Rumla před více než třiceti lety přivedla maminka. Hraní ho uchvátilo, z „kroužku“ se pak postupem času stala záliba daleko hlubší, až se...

13. září 2025

Moderátorka Bára Tlučhořová kvůli nádoru přišla o zrak. Do rádia se už nevrátí

Moderátorka Rádia Kiss Bára Tlučhořová (37) už delší dobu bojuje s nádorem na mozku. Její kolegové se svolením maminky v den jejích narozenin fanoušky informovali, že se do vysílání už nevrátí....

13. září 2025  16:03

Hvězdné hlasy Harryho Pottera. Laurie jako Brumbál, Knightley bude Umbridgeová

Kromě seriálu z dílny HBO vzniká i audioverze knih o Harrym Potterovi. Většina postav už zná své hlasy, mezi nimiž nechybí jména jako Hugh Laurie, Matthew Macfadyen, James McAvoy nebo Keira...

13. září 2025  12:35

Chtěla jsem se rozvést, přiznala manželka herce Bruce Willise trpícího demencí

Americký herec Bruce Willis (70) více než dva roky bojuje s frontotemporální demencí. Jeho manželka Emma Hemingová (47) nyní otevřeně promluvila o tom, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a...

13. září 2025

Osud míchá karty, ale my hrajeme, říká Saskia Burešová

Moderátorka Saskia Burešová (79) je milovnicí vážné hudby a čtení. V rozhovoru pro iDNES.cz, který poskytla ještě před smrtí svého manžela Petra Obdržálka (†84), který zemřel 3. září, promluvila o...

13. září 2025

Ženy s penisem dost mužů přitahují. Ale ve společnosti je to tabu, říká Daniela Špinar

Premium

Jsem žena i muž, což je v určitém poměru každý, říká režisérka Daniela Špinar, někdejší umělecká šéfka činohry Národního divadla. Narodila se s tělem muže, jehož přitahuje stejné pohlaví. Myslela si,...

13. září 2025

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.