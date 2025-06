Herec Rajmont dostal trest za zdemolování kadeřnictví. O baseballovou pálku přijde

Dvaapadesátiletý představitel převážně záporných hereckých rolí Matouš Rajmont, který hraje například v novinkovém seriálu Moloch, se z pondělního hlavního líčení omluvil.

Loni 9. října přijel ráno po sedmé hodině do pánského kadeřnictví v Říčanech a baseballovou pálkou rozbil téměř všechno, co mu přišlo pod ruku. Další vybavení pak potřísnil barvou.

„Prostě mě chytly nervy a rozbil jsem v podstatě svoje věci. Já jsem celý ten barber shop zaplatil v roce 2017. A najednou jsem se dozvěděl, že s tím prý nemám papírově nic společného. Tak jsem psal a psal… A říkal jsem si: ‚Ale takhle se to přece nedělá‘. Teď už mi ale došly nervy. Ráno jsem se vzbudil a rozhodl se: Takhle ne,“ vysvětloval po činu v rozhovoru pro CNN Prima News.

„Neměl jsem ani žádnou kuklu, neměl jsem důvod ji mít. Zaparkoval jsem před vchodem. Jediné, co jsem rozbil z majetku toho člověka – on samozřejmě může tvrdit, že je všechno jeho majetek, protože já na to nemám pořádně papíry – byla výloha, protože bych se tam jinak nedostal. Ale jinak, já jsem se tím nijak netajil, šel jsem se opravdu hned přiznat. Býval bych i na policisty počkal, ale měl jsem pracovní schůzku v Praze, tak jsem jel do centra,“ dodal herec.

Napjaté vztahy potvrdil v té době i jeho společník Miroslav Hradil, který vlastní rozsáhlou síť kadeřnictví.

„Pan Rajmont mi dluží statisíce za jiný společný byznys, za daně a poplatky nemovitosti ve Španělsku, přesto měl domluvené vyplacení za převzetí. Pravda je taková, že byl hrozbou pro fungování podniku. Dokonce se uvažovalo o prodeji nebo ukončení. Vyhrožoval a nadával holičům, ti se ho báli a nechtěli pro něj pracovat. To už asi zapomněl všude říkat, že si to udělal svým chováním,“ uvedl podnikatel loni v říjnu pro Extra.cz.

Nebezpečné vyhrožování se neprokázalo

Vedení kadeřnictví vyčíslilo způsobenou škodu na zhruba 90 tisíc korun. Herec se později s firmou i někdejším společníkem dohodl na úhradě, uzavřeli dohodu o narovnání, v níž se mimo jiné k poničení věcí přiznal.

„Poškodil cizí věc a způsobil na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou a cizí věc poškodil tím, že ji potřísnil barvou. Za to se odsuzuje k peněžitému trestu v celkové výměře 22 500 korun a k trestu propadnutí věci, a to jednoho kusu baseballové pálky,“ rozhodla soudkyně Lenka Haštabová s tím, že zbraň zabavuje stát proto, že jí byla celá akce provedena.

Zároveň Rajmonta zprostila z přečinu nebezpečného vyhrožování, kterého se měl dopustit loni v červenci tím, že podnikateli Hradilovi a jedné pracovnici kadeřnictví vyhrožoval, že „je zabije, i kdyby měl jít sedět“.

Iva Hüttnerová se synem Matoušem Rajmontem (2007)

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán,“ uvedla soudkyně. Oba údajní poškození už dříve před soudem vypověděli, že sice nějaké vyhrůžky ze strany Rajmonta zaznamenali, ale nepřikládali jim váhu. Situaci začali považovat za vážnou až později, když herec zdemoloval provozovnu.

Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na možné odvolání. Původně soud potrestal Rajmonta peněžitým trestem ve výši 30 tisíc korun, ale po zásahu odvolacího soudu kvůli procesní chybě musela soudkyně Haštabová vyhlásit v pondělí nový rozsudek.

Při ukládání mírnějšího trestu přihlédla ke zproštění z nebezpečného vyhrožování i k tomu, že se herec v mezidobí dohodl s poškozeným kadeřnictvím na narovnání vzájemných vztahů včetně úhrady škody.

Matouš Rajmont je synem herečky Ivy Hüttnerové a režiséra Ivana Rajmonta. Jeho nevlastním bratrem je herec Filip Rajmont.