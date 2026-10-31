S okouzlující blondýnkou, která tentokrát bojuje o přízeň diváků i poroty po boku herce Tomáše Matonohy, jsme se sešli jen pár dnů před startem tanečního maratonu celebrit. A povídali jsme si nejen o zákulisí StarDance, ale také o tom, proč Lenka soutěžní kariéru ukončila už ve třiadvaceti a co ji ve volném čase táhne až na majestátní vrcholky Himálaje.
Když se řekne StarDance, co se vám vybaví jako první?
Asi všechno, co už mám v rámci toho projektu za sebou a co mě snad v této soutěži ještě čeká. A samozřejmě i stres, který StarDance provází. Ale já si paradoxně i ten stres náramně užívám.
To, co se zdálo vytěsněné, znovu vyplavalo na povrch. Dodneška se ve mně ty vnitřní běsi ozývají. Zvlášť když se někdo připije a začne být agresivní.