Slovenská rocková skupina Tublatanka se po dvaceti letech vrací ke svému vánočnímu albu Vianočný deň. Při příležitosti jeho reedice na CD a vůbec prvního vydání na vinylu zavzpomínal frontman Maťo Ďurinda také na natáčení stejnojmenného videoklipu. Objevila se v něm totiž malá holčička, se kterou by se muzikanti po letech rádi znovu setkali.
|
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Dívka se jmenovala Barborka a v době natáčení jí byly pouhé tři roky. Na zpěváka udělala mimořádný dojem. „Byla nesmírně šikovná. Chválil ji i režisér a všichni členové Tublatanky byli překvapení, jak spolupracuje a všechny scénky hraje na první dobrou, jako by byla rozená herečka,“ popsal Ďurinda pro slovenský deník Nový Čas.
Na společné natáčení má i další milou vzpomínku. „Četl jsem jí v klipu pohádky, kterým se smála, protože z nich měla radost,“ prozradil muzikant. Po dvou desetiletích by ho zajímalo, jak se někdejší dětská hvězda videoklipu má a kam ji život zavedl.
Tublatanka se proto rozhodla Barborku prostřednictvím veřejné výzvy vypátrat. Ďurinda by ji rád pozval na některý z koncertů připravovaného vánočního turné. To se uskuteční ve třech slovenských městech. Kapela má vystoupit 1. prosince v Žilině, 12. prosince v Topoľčanech a 15. prosince v Bratislavě.
„Může přijít s maminkou nebo přítelem, pokud nějakého má. Chtěli bychom vědět, jak se má, co dělá, kde studuje, a poděkovat jí. Byli bychom rádi, kdyby ji někdo poznal a ozvala se nám na Instagramu. Samozřejmě pro ni máme volné vstupenky,“ vzkázal zpěvák.
Reedice alba Vianočný deň zároveň připomíná vánoční tvorbu Tublatanky. Na desce se vedle tradičních slovenských koled objevila také stejnojmenná autorská píseň, kterou složil právě Ďurinda. „Slovensko má mnoho krásných vánočních koled a my jsme je chtěli zpracovat do rockového stylu, aby je lidé poznali a mohli si s nimi zpříjemnit vánoční atmosféru,“ vysvětlil zpěvák.
Tublatanka patří k nejznámějším slovenským rockovým kapelám. Vznikla v roce 1982 v Bratislavě, jejími zakládajícími členy byli Maťo Ďurinda, Juraj Černý a Pavol Horváth. Proslavila se hity jako Pravda víťazí, Dnes nebo Matka. V roce 1994 reprezentovala Slovensko na soutěži Eurovision Song Contest s písní Nekonečná pieseň, se kterou obsadila 19. místo.