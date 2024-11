Matěj Ruppert: Jako správná rocková hvězda jsem sebestředné hovado

Kapela Monkey Business, jejíž součástí jste v podstatě od úplného začátku, trvá pětadvacet let. To už je víc než manželství, ne?

Je pravda, že s kluky a holkami z naší kapely se znám už delší polovinu svého života. A konkrétně s Romanem (Roman Holý, skladatel a kapelník Monkey Business i J.A.R., pozn. red.) trávíme hodně času i mimo kapelu. I když kapelu vlastně tak trochu řešíme pořád. Roman je totiž strašně výkonný workoholik, což myslím v tom nejlepším slova smyslu. On je prostě mimořádně pracovitý člověk. A zatímco pro spoustu pracovitých lidí může být příznačné, že se časem vyčerpají, že prostě ta jejich žíla vyschne, u něj nepřestávám žasnout nad tím, jak pořád přichází s něčím novým. Například když jsem naši novou desku slyšel s časovým odstupem od nahrávání, vlastně jsem zůstal v úžasu, jak to ještě různými drobnými úpravami dotáhl a zdokonalil. A znovu mě překvapily i některé melodie, sled akordů… On je fakt obdivuhodný člověk a já mám ohromný štěstí, že jsem jeho kamarád.

Musíme děti vést ke kritickému myšlení. Abychom pak nepotkávali čím dál víc lidí, co věří, že Země je placatá.