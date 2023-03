Měl jsem co dělat, abych se nerozplakal, říká Ruppert o ztrátě panictví

„Mám střední pedagogickou školu. Mohl jsem být vychovatel na intru, učitel v mateřské škole, a kdybych si udělal právní nástavbu, tak i bachař,“ prozradil zpěvák skupiny Monkey Business a při představě, že by se svou výškou měl být autoritou pro vězně, pobavil i sám sebe.

Pedagogická škola mu kromě vzdělání přinesla i jiné zkušenosti. „Na tři ročníkový třídy, asi na sto žáků, bylo asi jenom pět kluků. No, přišel jsem tam o panictví, se čtvrťandou, v prváku,“ prozradil.

Matěj Ruppert s manželkou Terezou.

„Asi bych to nehodnotil, měl jsem co dělat, abych se nerozplakal. Byl jsem víc nervózní, než když jsem hrál před vyprodanou Lucernou. Zvolil jsem ale dobrou strategii, čtvrťandu, která tak nějak všechno zařídila… Všechny předobrazy, které jsem viděl v nějakých obstarožních pornografických materiálech, mi v tu chvíli byly úplně k ničemu,“ dodal. S onou dívkou se rozešel krátce před její maturitou a už ji potom nikdy neviděl.

Matěj Ruppert je nyní podruhé ženatý. První manželku Karolínu Chytilovou si vzal v roce 2007 po krátké známosti a jejich vztah se rozpadl půl roku po svatbě. Druhou ženu Terezu si vzal v roce 2013 a mají spolu dvě dcery – sedmiletou Anežku a pětiletou Marii.

Manželka Tereza mu chtěla k narozeninám věnovat fotku od jeho nejoblíbenějšího fotografa. Trochu to ovšem popletla. „Mám oblíbeného fotografa Tono Stana, je to podle mě nejlepší fotograf historie České republiky. Moc jsem si přál mít doma fotku od něj. Manželka si na to vzpomněla a přinesla mi dárek, rozbalil jsem ho a viděl krásnou fotku. Když jsem se podíval, od koho je, bylo tam jméno Robert Vano. To je také vynikající fotograf, ta fotka je krásná, ale teď co s tím?“ popsal zpěvák narozeninové faux pas.

„Hned jsem pochopil, kde je ta chyba. A Tereza, moje žena, říkala, že to dlouho sháněla. Asi patnáct minut jsem přemýšlel, jestli jí to mám říct. Nakonec jsem jí to řekl. Pořád jsme spolu a doufám, že budeme i potom, co to tady veřejně vyprávím,“ svěřil se Matěj Ruppert Honzovi Dědkovi, který nakonec oslavenci k jeho úžasu předal originální fotografii Tono Stana.