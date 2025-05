Hudbu vnímal, ještě než přišel na svět, říká otec zpěváka Matěje Plška

Matěj Plšek o kapele a rodině

MOJE PĚVECKÉ ZAČÁTKY

Zpíval jsem si odmalička. Vždycky, všude. Pořád. Mě to prostě neskutečně bavilo a baví. Asi před šesti lety jsme si s taťkou zkusili zakoncertovat u nás v Mohelnici v jednom baru.

(Martin: Postupně jsme k sobě přibrali další lidi z mé tehdejší kapely.)

Matěj Plšek Vycházející pěvecká hvězda. V roce 2022 se stal absolutním vítězem soutěže Hlas Česka, o rok později skončil druhý v Česko Slovensko má talent. Zpíval hymnu před vyprodanou Fortuna Arenou v Praze. V O2 areně vystoupil s kapelou Mirai. Má vlastní kapelu, jejíž diář je čím dál plnější. Loni vydal první album Mám plán.

KDO VEDE KAPELU

Všichni. Táta si na šéfa nehraje, i když je to můj táta a je nejstarší.

(Martin: Samozřejmě nejvíc nasloucháme Matějovi, protože je přece jen hlavní interpret.)

JAK VZNIKAJÍ MOJE TEXTY

Spolupracujeme s partou z Olomouce. Připraví základ, většinou refrén nebo sloku, já s tátou za nimi jedeme a doděláme to spolu. Začalo to tak, že jsem byl v Česko Slovensko má talent a jeden kluk z party mi poslal nástřel prvního songu. Nám se to líbilo, a tak jsme za nimi jeli a rozdělali další písničky.

JAK SE ZAPOJUJE MAMKA

Jako naše manažerka je stejně důležitá jako táta. Mluví s novináři nebo řeší smlouvy. Teď má spoustu práce, protože zařizuje letní koncerty. Dělá se mnou i nějakou grafiku a pomáhá mi se sociálními sítěmi. Spousta muzikantů je bere jako otravu, ale já ne.

KOLIK MI CHODÍ ZPRÁV

Tak sto denně, hlavně když něco oznámíme. Třeba když jsme zveřejnili, že příští rok 17. ledna chystáme show v klubu Roxy v Praze. Nebo když vydám písničku. Zpráv je hodně, ale snažím se co nejvíc odpovídat.

KDY BUDE DALŠÍ DESKA

Máme už pár songů nachystaných a brzy začneme nahrávat ve studiu. Vyjde snad ve druhé polovině roku. Víc ale říkat nechci. Rád bych měl pro fanoušky překvapení.

JAK MI JDE ŠKOLA

Docela v pohodě. Samozřejmě ne všechny předměty mi jdou a baví. Pořád dokola bych mohl mít tělocvik, zeměpis nebo angličtinu, ale matiku a fyziku ne.

KAM PŮJDU NA STŘEDNÍ

Asi na konzervatoř. Jedna je v Olomouci, ale ta se zaměřuje na klasickou hudbu. Popový zpěv je v Praze. Chodím do osmé třídy, takže talentovky už jsou docela blízko.

KDO JE MŮJ VZOR

Ze zahraničních interpretů asi Justin Bieber a The Kid Laroi, u nás třeba Sofian Medjmedj nebo Ben Cristovao. S ním jsem si zazpíval na loňském Bezva Festu v Litoměřicích. Všiml si videa, jak zpívám jednu jeho písničku. Pochválil mě a připsal, že si to můžeme zazpívat spolu. Tak jsem si s ním dal tu rapovou část. Mimochodem Bezva Festy jedeme i letos.

Martin Plšek

ODKDY MATĚJE BAVÍ HUDBA

Myslím, že ji vnímal, ještě než přišel na svět. Když byla manželka těhotná, často si pouštěla U2. A víte, co dělal Matěj, když mu byl asi rok? Každý den chtěl pustit jeden konkrétní koncert U2 – živáč z Bostonu. Vydržel se dívat od začátku do konce, někdy i dvakrát za sebou. Jak jsme mu záznam pustili, věděli jsme, že bude v klidu sedět a sledovat televizi.

(Matěj: Fááákt? To si vůbec nepamatuju.)

KDY JSEM ZPOZOROVAL TALENT

Sledoval třeba Harryho Pottera a okamžitě zazpíval polyfonní melodie z filmu. Bylo evidentní, že má talent, jak dokáže vnímat hudbu. Nebo někdy v šesti zazpíval jednu docela těžkou skladbu od Lake Malawi, jako by šlo u něj o naprostou přirozenost. Má od boha opravdu hodně nasypáno.

Martin Plšek Martin Plšek se synem Je důležitou součástí Matějovy kariéry, protože v jeho kapele hraje na elektrickou kytaru, stará se o techniku a funguje jako řidič. Je vystudovaný stavař. Vlastní a provozuje Muzeum československé elektrofonické kytary. S manželkou Kateřinou má vedle Matěje ještě dvě mladší dcery – dvouletou Josefínu a jedenáctiletou Anetu. Žijí v Mohelnici.

V ČEM JE PO MNĚ

Třeba vtipný je asi po mně.

(Matěj: Jo, to jo. Máme stejný smysl pro humor.)

Černý humor. A taky sní všechno, co dostane na talíř.

V ČEM SE ÚPLNĚ LIŠÍME

Matěj bojuje s dochvilností. Kdykoli se někam jede, vždycky na něj čekáme. Dokonce už mu hlásíme o čtvrt hodiny dřívější čas, ale stejně je to na hraně.

(Matěj: Padne taky otázka, abych mohl aspoň trochu pomluvit tátu?)

A copak bys řekl?

(Matěj: Dělám si srandu. Táta je super.)

CO MU OPAKUJU

Nejen já, ale i manželka a ostatní v kapele mu vštěpujeme, že ať potká kohokoli, musí být slušný. A taky že musí zůstat pokorný a pracovitý, jinak se úspěch nedostaví.

JAK DĚLÍM SVŮJ ČAS

Projektování muselo ustoupit. Teď mě zaměstnává kapela. Máme před sebou nabitou sezonu, čeká nás přes čtyřicet koncertů po celé republice. Bez hraní se snad neobejde ani jeden víkend. Věnovat se chci i muzeu a manželce s dcerkami. No... nenudím se.

JÁ A HUDBA

Od patnácti let je to můj život. Vždyť já se v devatenácti přestěhoval z Kyjova do Mohelnice díky inzerátu, že místní kapela hledá kytaristu. Kapel jsem měl několik. Když byl Matěj menší, chodil za mnou do zkušebny. Teď už mám prostor jen v jeho kapele.

MOJE KYTAROVÉ POKLADY

V muzeu mám kompletní modelovou řadu československé elektrofonické kytary. Čítá asi dvě stě kytar plus dobové příslušenství. Sbíral jsem ji pětadvacet let. Jsou tam i kytary ze sérií o pouhých deseti kusech. Málokdo ví, že v padesátých letech se vyvážely do Anglie a hrávali na ně třeba George Harrison nebo Eric Clapton.