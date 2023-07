Matěj Homola z Wohnoutů havaroval na motorce, je v nemocnici v Albánii

Tak jo, ne vždy to vyjde, zdravím z nemocnice z Albánie. Pes, co vběhnul pod kola, ukončil předčasně tenhle mototrip.

Mám zlomenou klíční kost a domů nepojedu po dvou kolech, ale poletím.

Andrea, který děkuju za starost a vyřízení místní byrokracie, má pár odřenin a kulhá, ale dojede to, statečná žena.

Vše bude v posledním videu z týhle cesty, kterejch by celkem mĕlo bejt pět, zatím vyšly dvě, neměl jsem moc čas to stříhat, no, tak teď ho budu mít hodně. S @andreabrodekova #albania #moto #mototrip #royalenfield #huskycz #wohnout #wohnoutnaceste